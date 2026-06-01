Україна може отримати до 129 західних винищувачів до 2030 року, - ЗМІ
Україна до 2030 року може отримати від 96 до 129 західних винищувачів F-16, Gripen та Mirage. За оптимістичним сценарієм їхня кількість може зрости до 155 одиниць.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Defence.ua.
Найбільше буде F-16
Основою майбутнього авіапарку Повітряних сил України стануть американські винищувачі F-16.
Наразі Україна вже отримала до 39 таких літаків від Данії та Нідерландів. Ще шість винищувачів очікуються від Норвегії. Найбільший пакет допомоги погодила Бельгія, яка планує передати до 30 літаків до 2029 року.
За оцінками експертів, загальна кількість F-16 до початку наступного десятиліття може становити від 75 до 98 бортів.
Франція та Швеція посилять авіацію
Франція вже зобов’язалася передати Україні шість винищувачів Mirage 2000-5. Крім того, Париж веде переговори щодо можливої передачі додаткових літаків через партнерів.
Реалістичний прогноз передбачає наявність у Повітряних силах України від 5 до 15 літаків Mirage, а максимальний – до 41 борта.
Швеція, своєю чергою, погодила передачу Україні 16 винищувачів Gripen C/D. Також очікується укладення контракту на постачання нових літаків Gripen E, які можуть почати надходити з 2030 року.
Формують новий повітряний флот
Експерти вважають, що поєднання F-16, Gripen та Mirage дозволить суттєво посилити можливості української авіації та протидію російським літакам.
Водночас наведені оцінки не враховують можливі бойові втрати та використання частини літаків як донорів запчастин.
Що передувало
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Населення впало на 50%, до 2030 тут буде десь 10-12 млн. Відбулось знищення етносу на очах всієї Европи і все ок всім
демографічний провал не доводить падіння населення в 2 рази як ці ******* тут розгагяють
А те що, до 6 мільйонів залишилося на окупованих територіях - також брехня? А що в сирій землі також немало - брехня?
Вийдіть в міста, виключенням є Київ і Одеса і Ви побачите, як міста постаріли, на вулицях переважно дюди пенсійного віку.
Тільки уявіть - 11 мільйонів. А ті, що залишилися в Криму, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонських областях українці. Чомусь до 2019 року вони були в Україні, а під час президенства Голобородька' вони стали не українцями. То оточення Голобородька',як і він сам не українці.
Хоч би з тим "зоопарком" розібратися, котрий вже зібрали.
F-16, "Міраж", МіГ, СУ, Gripen...
Як це все обслуговувати і підтримувати боєздатність?