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Новини Нові літаки для України
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Україна може отримати до 129 західних винищувачів до 2030 року, - ЗМІ

Понад сотню літаків отримає Україна від західних партнерів

Україна до 2030 року може отримати від 96 до 129 західних винищувачів F-16, Gripen та Mirage. За оптимістичним сценарієм їхня кількість може зрости до 155 одиниць.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Defence.ua.

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Найбільше буде F-16

Основою майбутнього авіапарку Повітряних сил України стануть американські винищувачі F-16.

Наразі Україна вже отримала до 39 таких літаків від Данії та Нідерландів. Ще шість винищувачів очікуються від Норвегії. Найбільший пакет допомоги погодила Бельгія, яка планує передати до 30 літаків до 2029 року.

За оцінками експертів, загальна кількість F-16 до початку наступного десятиліття може становити від 75 до 98 бортів.

Читайте: Франція може передати Україні додаткові винищувачі Mirage 2000

Франція та Швеція посилять авіацію

Франція вже зобов’язалася передати Україні шість винищувачів Mirage 2000-5. Крім того, Париж веде переговори щодо можливої передачі додаткових літаків через партнерів.

Реалістичний прогноз передбачає наявність у Повітряних силах України від 5 до 15 літаків Mirage, а максимальний – до 41 борта.

Швеція, своєю чергою, погодила передачу Україні 16 винищувачів Gripen C/D. Також очікується укладення контракту на постачання нових літаків Gripen E, які можуть почати надходити з 2030 року.

Читайте: Пілоти МіГ-29МУ1 авіабомбами GBU-39 знищили ворожу будівлю та ліквідували щонайменше 15 рашистів. ВIДЕО

Формують новий повітряний флот

Експерти вважають, що поєднання F-16, Gripen та Mirage дозволить суттєво посилити можливості української авіації та протидію російським літакам.

Водночас наведені оцінки не враховують можливі бойові втрати та використання частини літаків як донорів запчастин.

Що передувало

  • Швеція подарує Україні 16 винищувачів Gripen, ще 22 літаки – Київ закупить.
  • Українські пілоти та технічний персонал уже розпочали навчання на шведських винищувачах Gripen.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Серія авіаударів винищувачами МіГ-29 по укриттях російських операторів БпЛА на Херсонщині. ВIДЕО

допомога (9178) Gripen (36) винищувач (132)
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Топ коментарі
+5
Не скигли як стара баба під кожною новиною.Про населення є гугл і ші щоб зрозуміть що ти брехун.
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01.06.2026 10:49 Відповісти
+4
Биляд, как это уже ******* - "...може отримати,.. може разробити,... може виробити..." Коли вже буде - "...отримала,...разробила,,., зробила,.. виробила...
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01.06.2026 11:01 Відповісти
+4
А як вам така "оптимістична" і "обнадійлива" новина: УКРАЇНА ОТРИАЄ 5000 ЗАХІДНИХ ВИНИЩУВАЧІВ ДО 2075 РОКУ.
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01.06.2026 11:02 Відповісти
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ЯКА РІЗНИЦЯ?

Населення впало на 50%, до 2030 тут буде десь 10-12 млн. Відбулось знищення етносу на очах всієї Европи і все ок всім
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01.06.2026 10:42 Відповісти
Не скигли як стара баба під кожною новиною.Про населення є гугл і ші щоб зрозуміть що ти брехун.
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01.06.2026 10:49 Відповісти
"Про населення є гугл і ші щоб зрозуміть що ти брехун."))) и ***** что даже в Киеве в детских садах группы по 5-6 человек и детские поликлиники пустые. Но гугл тебе расскажет.
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01.06.2026 11:43 Відповісти
а які мають бути дитсадки під час війни яка йде 5-й рік? перепрвненими від новонароджених?
демографічний провал не доводить падіння населення в 2 рази як ці ******* тут розгагяють
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01.06.2026 11:49 Відповісти
До 2030року,треба ще якось дожити,унас на прикордонні з ху#лостаном день прожив ніч переночував і добре 😢
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01.06.2026 11:52 Відповісти
Так Гугл і політики брешуть, що до ЄС виїхало до 11 мільйонів громадян і половина з них там працевлаштувалися, вивчили мову, діти пішли до тамтешніх шкіл?
А те що, до 6 мільйонів залишилося на окупованих територіях - також брехня? А що в сирій землі також немало - брехня?
Вийдіть в міста, виключенням є Київ і Одеса і Ви побачите, як міста постаріли, на вулицях переважно дюди пенсійного віку.
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01.06.2026 12:00 Відповісти
Всі брешуть,якийсь Иляш з фантазіями і брехнею каже правду. 6млн залишилось на ТОТ.Це разом з Кримом,Лугандою і Донбабве.Так вони не українці.Забудь.Хто хотів той виїхав,решта колаборанти.В ЄС 6млн.Це вони дають.Де ти взяв 11?Джерело.
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01.06.2026 14:40 Відповісти
Де я взяв 11 мільйонів? Погуліть для цього людство придумало Гугл.Чи Ви надаєте перевагу тільки брехливим і 'потужним'' новинам телемарафону?
Тільки уявіть - 11 мільйонів. А ті, що залишилися в Криму, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонських областях українці. Чомусь до 2019 року вони були в Україні, а під час президенства Голобородька' вони стали не українцями. То оточення Голобородька',як і він сам не українці.
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01.06.2026 14:55 Відповісти
Ти мишко вже всіх порахував?
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01.06.2026 10:46 Відповісти
Може....
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01.06.2026 10:51 Відповісти
До скигліїв не доходить що попит на зброю взагалі і літаки зокрема випереджає пропозицію.І насправді до 2030 року це відносно швидко.Враховуючи їх дефіцит,час на навчання,інфраструктуру,проблеми з фінансами і т.д.
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01.06.2026 10:53 Відповісти
Ого, то ще стільки буде тривати війна по прогонозам?
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01.06.2026 10:55 Відповісти
Бельгія до куя обіцяла.. і нема нічого..Полетіли кудись як і Карлсон
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01.06.2026 10:56 Відповісти
Биляд, как это уже ******* - "...може отримати,.. може разробити,... може виробити..." Коли вже буде - "...отримала,...разробила,,., зробила,.. виробила...
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01.06.2026 11:01 Відповісти
А як вам така "оптимістична" і "обнадійлива" новина: УКРАЇНА ОТРИАЄ 5000 ЗАХІДНИХ ВИНИЩУВАЧІВ ДО 2075 РОКУ.
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01.06.2026 11:02 Відповісти
А до 2100-го - мульйон!
Хоч би з тим "зоопарком" розібратися, котрий вже зібрали.
F-16, "Міраж", МіГ, СУ, Gripen...
Як це все обслуговувати і підтримувати боєздатність?
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01.06.2026 11:21 Відповісти
І вони не нові,постійно ремонтувати потрібно.
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01.06.2026 11:56 Відповісти
А может и до 2027. Оптимистичнее надо быть )
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01.06.2026 11:44 Відповісти
Ця новина означає, що Голобородько другий рік її передає, як своє досягнення. В минулому році обіцяв отримати до 150 шведських літаків. Вже в цьому році повторився про ці літаки і зменшив кількість до 20 штук, хоча шведи мають замовлення від інших країн і поки його не виконають, не будуть будувати нам. Але Голобородько - це президент обіцянок і брехні.Дл речі - жодної обіцянки на 8- му році, так і не виконав.
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01.06.2026 12:06 Відповісти
Залізо ,залізом,а де пілоти до них і др.о\п,зараз з ними печалька.
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01.06.2026 12:38 Відповісти
Когда бы Украина ни получила или купила самолёты, хоть через 5-10 лет, это хорошо - орки же никуда за это время не денутся, а останутся нашими плохими, но соседями. Но конечно, хотелось бы, чтобы самолёты прибыли пораньше и в как можно большем количестве.
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01.06.2026 12:48 Відповісти
 
 