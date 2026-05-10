Серія авіаударів винищувачами МіГ-29 по укриттях російських операторів БпЛА на Херсонщині. ВIДЕО

Повітряні сили ЗСУ завдали авіаудару по позиціях російських операторів БпЛА в окупованій Голій Пристані Херсонської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, серію ракетних ударів по цілях завдали пілоти українських винищувачів МіГ-29.

У результаті атаки укриття противника були знищені разом з особовим складом всередині.

Кадри бойової роботи оприлюднено у соцмережах.

10.05.2026 14:58 Відповісти
Їм там всім - ЖоПа🫪
10.05.2026 15:35 Відповісти
Коли це було? Думаю, що не в час об'явленого США перемир'я до 11.5.2026 року?
10.05.2026 16:07 Відповісти
Не в час, i що? Знов зрада?
10.05.2026 20:13 Відповісти
Влучненько.
10.05.2026 16:14 Відповісти
Бомби JDAM/GBU - напрочуд влучні. І, як бачимо, фронтове ППО/РЕР/РЕБ засрашки вже настільки критично розвалене і перейшло в "очаговий" режим, що Повітряні Сили ЗСУ здатні не тільки підтримувати піхоту цими бомбами "на запит", але і налагодити якісний об'єктивний контроль "великими крилами" (дронами літакового типу, які виявились дуже "чутливими" до наявності в ворога таких комплексів, як ТОР/Панцир, всіх модифікацій, і яким пан Мадяр за останні 3-4 місяці влаштував справжнє полювання і ППО-цид).
10.05.2026 21:46 Відповісти
Ви впевнені, нам показують картинку, а те що кацабня по нам фігачать - не показують, тому складається враження, що ми чуть не перемегаємо. Нажаль кацабня надалі просувається, на один наш влучний удар, кацабня відповідає 10-ма. В українців має бути тверезий розум, цей піар , який був 22 році, коли гнали кацабню, послужив злим жартом, тому маємо зараз проблеми із мобілізацією та ще й допоиогла влада всіма силами, щоб зірвати її.
11.05.2026 08:35 Відповісти
Нормально, поховали їх там під завалами
10.05.2026 17:06 Відповісти
 
 