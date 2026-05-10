Серія авіаударів винищувачами МіГ-29 по укриттях російських операторів БпЛА на Херсонщині. ВIДЕО

Повітряні сили ЗСУ завдали авіаудару по позиціях російських операторів БпЛА в окупованій Голій Пристані Херсонської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, серію ракетних ударів по цілях завдали пілоти українських винищувачів МіГ-29.

У результаті атаки укриття противника були знищені разом з особовим складом всередині.

Кадри бойової роботи оприлюднено у соцмережах.

