Серия авиаударов истребителями МиГ-29 по укрытиям российских операторов БПЛА в Херсонской области

Воздушные силы ВСУ нанесли авиаудар по позициям российских операторов БПЛА в оккупированной Голой Пристани Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, серию ракетных ударов по целям нанесли пилоты украинских истребителей МиГ-29.

В результате атаки укрытия противника были уничтожены вместе с личным составом внутри.

Кадры боевых действий опубликованы в соцсетях.

