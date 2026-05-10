Серия авиаударов истребителями МиГ-29 по укрытиям российских операторов БПЛА в Херсонской области
Воздушные силы ВСУ нанесли авиаудар по позициям российских операторов БПЛА в оккупированной Голой Пристани Херсонской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, серию ракетных ударов по целям нанесли пилоты украинских истребителей МиГ-29.
В результате атаки укрытия противника были уничтожены вместе с личным составом внутри.
Кадры боевых действий опубликованы в соцсетях.
