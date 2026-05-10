Серия авиаударов истребителями МиГ-29 по укрытиям российских операторов БПЛА в Херсонской области

Воздушные силы ВСУ нанесли авиаудар по позициям российских операторов БПЛА в оккупированной Голой Пристани Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, серию ракетных ударов по целям нанесли пилоты украинских истребителей МиГ-29.

В результате атаки укрытия противника были уничтожены вместе с личным составом внутри.

Кадры боевых действий опубликованы в соцсетях.

10.05.2026 14:58 Ответить
Їм там всім - ЖоПа🫪
показать весь комментарий
10.05.2026 15:35 Ответить
Коли це було? Думаю, що не в час об'явленого США перемир'я до 11.5.2026 року?
показать весь комментарий
10.05.2026 16:07 Ответить
Не в час, i що? Знов зрада?
показать весь комментарий
10.05.2026 20:13 Ответить
Влучненько.
показать весь комментарий
10.05.2026 16:14 Ответить
Бомби JDAM/GBU - напрочуд влучні. І, як бачимо, фронтове ППО/РЕР/РЕБ засрашки вже настільки критично розвалене і перейшло в "очаговий" режим, що Повітряні Сили ЗСУ здатні не тільки підтримувати піхоту цими бомбами "на запит", але і налагодити якісний об'єктивний контроль "великими крилами" (дронами літакового типу, які виявились дуже "чутливими" до наявності в ворога таких комплексів, як ТОР/Панцир, всіх модифікацій, і яким пан Мадяр за останні 3-4 місяці влаштував справжнє полювання і ППО-цид).
показать весь комментарий
10.05.2026 21:46 Ответить
Нормально, поховали їх там під завалами
10.05.2026 17:06 Ответить
10.05.2026 17:06 Ответить
 
 