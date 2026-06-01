Украина может получить до 129 западных истребителей до 2030 года, - СМИ

К 2030 году Украина может получить от 96 до 129 западных истребителей F-16, Gripen и Mirage. По оптимистичному сценарию их количество может увеличиться до 155 единиц.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Defence.ua.

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Больше всего будет F-16

Основой будущего авиапарка Воздушных сил Украины станут американские истребители F-16.

На данный момент Украина уже получила до 39 таких самолетов от Дании и Нидерландов. Еще шесть истребителей ожидаются от Норвегии. Самый большой пакет помощи согласовала Бельгия, которая планирует передать до 30 самолетов до 2029 года.

По оценкам экспертов, общее количество F-16 к началу следующего десятилетия может составить от 75 до 98 самолетов.

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Франция и Швеция укрепят авиацию

Франция уже обязалась передать Украине шесть истребителей Mirage 2000-5. Кроме того, Париж ведет переговоры о возможной передаче дополнительных самолетов через партнеров.

Реалистичный прогноз предполагает наличие в Воздушных силах Украины от 5 до 15 самолетов Mirage, а максимальный – до 41 самолета.

Швеция, в свою очередь, согласовала передачу Украине 16 истребителей Gripen C/D. Также ожидается заключение контракта на поставку новых самолетов Gripen E, которые могут начать поступать с 2030 года.

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Формируют новый воздушный флот

Эксперты считают, что сочетание F-16, Gripen и Mirage позволит существенно усилить возможности украинской авиации и противодействие российским самолетам.

В то же время приведенные оценки не учитывают возможные боевые потери и использование части самолетов в качестве доноров запчастей.

Что предшествовало

Швеция подарит Украине 16 истребителей Gripen, еще 22 самолета – Киев закупит.

Украинские пилоты и технический персонал уже начали обучение на шведских истребителях Gripen.

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