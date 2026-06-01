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Новости Новые самолеты для Венгрии
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Украина может получить до 129 западных истребителей до 2030 года, - СМИ

Более сотни самолетов получит Украина от западных партнеров

К 2030 году Украина может получить от 96 до 129 западных истребителей F-16, Gripen и Mirage. По оптимистичному сценарию их количество может увеличиться до 155 единиц.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Defence.ua.

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Больше всего будет F-16

Основой будущего авиапарка Воздушных сил Украины станут американские истребители F-16.

На данный момент Украина уже получила до 39 таких самолетов от Дании и Нидерландов. Еще шесть истребителей ожидаются от Норвегии. Самый большой пакет помощи согласовала Бельгия, которая планирует передать до 30 самолетов до 2029 года.

По оценкам экспертов, общее количество F-16 к началу следующего десятилетия может составить от 75 до 98 самолетов.

Читайте: Франция может передать Украине дополнительные истребители Mirage 2000

Франция и Швеция укрепят авиацию

Франция уже обязалась передать Украине шесть истребителей Mirage 2000-5. Кроме того, Париж ведет переговоры о возможной передаче дополнительных самолетов через партнеров.

Реалистичный прогноз предполагает наличие в Воздушных силах Украины от 5 до 15 самолетов Mirage, а максимальный – до 41 самолета.

Швеция, в свою очередь, согласовала передачу Украине 16 истребителей Gripen C/D. Также ожидается заключение контракта на поставку новых самолетов Gripen E, которые могут начать поступать с 2030 года.

Читайте: Пилоты МиГ-29МУ1 авиабомбами GBU-39 уничтожили вражеское здание и ликвидировали не менее 15 рашистов. ВИДЕО

Формируют новый воздушный флот

Эксперты считают, что сочетание F-16, Gripen и Mirage позволит существенно усилить возможности украинской авиации и противодействие российским самолетам.

В то же время приведенные оценки не учитывают возможные боевые потери и использование части самолетов в качестве доноров запчастей.

Что предшествовало

  • Швеция подарит Украине 16 истребителей Gripen, еще 22 самолета – Киев закупит.
  • Украинские пилоты и технический персонал уже начали обучение на шведских истребителях Gripen.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Серия авиаударов истребителями МиГ-29 по укрытиям российских операторов БПЛА в Херсонской области. ВИДЕО

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помощь (8336) Gripen (36) истребитель (128)
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Топ комментарии
+5
Не скигли як стара баба під кожною новиною.Про населення є гугл і ші щоб зрозуміть що ти брехун.
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01.06.2026 10:49 Ответить
+4
Биляд, как это уже ******* - "...може отримати,.. може разробити,... може виробити..." Коли вже буде - "...отримала,...разробила,,., зробила,.. виробила...
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01.06.2026 11:01 Ответить
+4
А як вам така "оптимістична" і "обнадійлива" новина: УКРАЇНА ОТРИАЄ 5000 ЗАХІДНИХ ВИНИЩУВАЧІВ ДО 2075 РОКУ.
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01.06.2026 11:02 Ответить
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ЯКА РІЗНИЦЯ?

Населення впало на 50%, до 2030 тут буде десь 10-12 млн. Відбулось знищення етносу на очах всієї Европи і все ок всім
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01.06.2026 10:42 Ответить
Не скигли як стара баба під кожною новиною.Про населення є гугл і ші щоб зрозуміть що ти брехун.
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01.06.2026 10:49 Ответить
"Про населення є гугл і ші щоб зрозуміть що ти брехун."))) и ***** что даже в Киеве в детских садах группы по 5-6 человек и детские поликлиники пустые. Но гугл тебе расскажет.
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01.06.2026 11:43 Ответить
а які мають бути дитсадки під час війни яка йде 5-й рік? перепрвненими від новонароджених?
демографічний провал не доводить падіння населення в 2 рази як ці ******* тут розгагяють
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01.06.2026 11:49 Ответить
До 2030року,треба ще якось дожити,унас на прикордонні з ху#лостаном день прожив ніч переночував і добре 😢
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01.06.2026 11:52 Ответить
Так Гугл і політики брешуть, що до ЄС виїхало до 11 мільйонів громадян і половина з них там працевлаштувалися, вивчили мову, діти пішли до тамтешніх шкіл?
А те що, до 6 мільйонів залишилося на окупованих територіях - також брехня? А що в сирій землі також немало - брехня?
Вийдіть в міста, виключенням є Київ і Одеса і Ви побачите, як міста постаріли, на вулицях переважно дюди пенсійного віку.
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01.06.2026 12:00 Ответить
Всі брешуть,якийсь Иляш з фантазіями і брехнею каже правду. 6млн залишилось на ТОТ.Це разом з Кримом,Лугандою і Донбабве.Так вони не українці.Забудь.Хто хотів той виїхав,решта колаборанти.В ЄС 6млн.Це вони дають.Де ти взяв 11?Джерело.
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01.06.2026 14:40 Ответить
Де я взяв 11 мільйонів? Погуліть для цього людство придумало Гугл.Чи Ви надаєте перевагу тільки брехливим і 'потужним'' новинам телемарафону?
Тільки уявіть - 11 мільйонів. А ті, що залишилися в Криму, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонських областях українці. Чомусь до 2019 року вони були в Україні, а під час президенства Голобородька' вони стали не українцями. То оточення Голобородька',як і він сам не українці.
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01.06.2026 14:55 Ответить
Ти мишко вже всіх порахував?
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01.06.2026 10:46 Ответить
Може....
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01.06.2026 10:51 Ответить
До скигліїв не доходить що попит на зброю взагалі і літаки зокрема випереджає пропозицію.І насправді до 2030 року це відносно швидко.Враховуючи їх дефіцит,час на навчання,інфраструктуру,проблеми з фінансами і т.д.
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01.06.2026 10:53 Ответить
Ого, то ще стільки буде тривати війна по прогонозам?
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01.06.2026 10:55 Ответить
Бельгія до куя обіцяла.. і нема нічого..Полетіли кудись як і Карлсон
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01.06.2026 10:56 Ответить
Биляд, как это уже ******* - "...може отримати,.. може разробити,... може виробити..." Коли вже буде - "...отримала,...разробила,,., зробила,.. виробила...
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01.06.2026 11:01 Ответить
А як вам така "оптимістична" і "обнадійлива" новина: УКРАЇНА ОТРИАЄ 5000 ЗАХІДНИХ ВИНИЩУВАЧІВ ДО 2075 РОКУ.
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01.06.2026 11:02 Ответить
А до 2100-го - мульйон!
Хоч би з тим "зоопарком" розібратися, котрий вже зібрали.
F-16, "Міраж", МіГ, СУ, Gripen...
Як це все обслуговувати і підтримувати боєздатність?
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01.06.2026 11:21 Ответить
І вони не нові,постійно ремонтувати потрібно.
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01.06.2026 11:56 Ответить
А может и до 2027. Оптимистичнее надо быть )
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01.06.2026 11:44 Ответить
Ця новина означає, що Голобородько другий рік її передає, як своє досягнення. В минулому році обіцяв отримати до 150 шведських літаків. Вже в цьому році повторився про ці літаки і зменшив кількість до 20 штук, хоча шведи мають замовлення від інших країн і поки його не виконають, не будуть будувати нам. Але Голобородько - це президент обіцянок і брехні.Дл речі - жодної обіцянки на 8- му році, так і не виконав.
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01.06.2026 12:06 Ответить
Залізо ,залізом,а де пілоти до них і др.о\п,зараз з ними печалька.
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01.06.2026 12:38 Ответить
Когда бы Украина ни получила или купила самолёты, хоть через 5-10 лет, это хорошо - орки же никуда за это время не денутся, а останутся нашими плохими, но соседями. Но конечно, хотелось бы, чтобы самолёты прибыли пораньше и в как можно большем количестве.
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01.06.2026 12:48 Ответить
 
 