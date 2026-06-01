Украина может получить до 129 западных истребителей до 2030 года, - СМИ
К 2030 году Украина может получить от 96 до 129 западных истребителей F-16, Gripen и Mirage. По оптимистичному сценарию их количество может увеличиться до 155 единиц.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Defence.ua.
Больше всего будет F-16
Основой будущего авиапарка Воздушных сил Украины станут американские истребители F-16.
На данный момент Украина уже получила до 39 таких самолетов от Дании и Нидерландов. Еще шесть истребителей ожидаются от Норвегии. Самый большой пакет помощи согласовала Бельгия, которая планирует передать до 30 самолетов до 2029 года.
По оценкам экспертов, общее количество F-16 к началу следующего десятилетия может составить от 75 до 98 самолетов.
Франция и Швеция укрепят авиацию
Франция уже обязалась передать Украине шесть истребителей Mirage 2000-5. Кроме того, Париж ведет переговоры о возможной передаче дополнительных самолетов через партнеров.
Реалистичный прогноз предполагает наличие в Воздушных силах Украины от 5 до 15 самолетов Mirage, а максимальный – до 41 самолета.
Швеция, в свою очередь, согласовала передачу Украине 16 истребителей Gripen C/D. Также ожидается заключение контракта на поставку новых самолетов Gripen E, которые могут начать поступать с 2030 года.
Формируют новый воздушный флот
Эксперты считают, что сочетание F-16, Gripen и Mirage позволит существенно усилить возможности украинской авиации и противодействие российским самолетам.
В то же время приведенные оценки не учитывают возможные боевые потери и использование части самолетов в качестве доноров запчастей.
Что предшествовало
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Населення впало на 50%, до 2030 тут буде десь 10-12 млн. Відбулось знищення етносу на очах всієї Европи і все ок всім
демографічний провал не доводить падіння населення в 2 рази як ці ******* тут розгагяють
А те що, до 6 мільйонів залишилося на окупованих територіях - також брехня? А що в сирій землі також немало - брехня?
Вийдіть в міста, виключенням є Київ і Одеса і Ви побачите, як міста постаріли, на вулицях переважно дюди пенсійного віку.
Тільки уявіть - 11 мільйонів. А ті, що залишилися в Криму, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонських областях українці. Чомусь до 2019 року вони були в Україні, а під час президенства Голобородька' вони стали не українцями. То оточення Голобородька',як і він сам не українці.
Хоч би з тим "зоопарком" розібратися, котрий вже зібрали.
F-16, "Міраж", МіГ, СУ, Gripen...
Як це все обслуговувати і підтримувати боєздатність?