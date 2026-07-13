Украина получила новую партию мобильных тренажеров F-16 для подготовки пилотов, - Минобороны. ВИДЕО

Украина получила новую партию мобильных тренажеров F-16. Таких комплексов в мире — всего несколько.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины, об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

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Отмечается, что новая поставка увеличит интенсивность тренировок и расширит возможности для подготовки большего количества экипажей без потери качества обучения.

Преимущества мобильных тренажеров F-16

В Минобороны подчеркивают, что каждый тренажер F-16 разработан специально для подготовки украинских пилотов.

Благодаря мобильности эти тренажеры можно быстро перемещать и обеспечивать непрерывный учебный процесс.

Федоров отметил, что теперь у украинских пилотов появилось еще больше возможностей для тренировок, отработки сложных боевых сценариев и совершенствования навыков без использования самолетов.

Также министр выразил благодарность партнерам по Коалиции способностей ВВС, правительствам Нидерландов, Чехии и Австрии, а также компаниям-разработчикам за поддержку.

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Укрепление авиационных возможностей Украины

Сообщается, что украинское воздушное пространство уже защищают самолеты F-16 — одни из самых эффективных средств для перехвата воздушных целей. Они сбивают российские ракеты и помогают спасать жизни наших людей.

Недавно было официально подписано соглашение со Швецией о закупке 16 шведских многоцелевых истребителей JAS 39 Gripen E. Они появятся в небе Украины уже в начале 2029 года.

Помимо самих самолетов, в рамках партнерства предусмотрены поставки необходимого оборудования и последующее техническое обслуживание.

Украина получит в качестве военной помощи также другую модификацию JAS 39 Gripen — C/D. Первые 16 самолетов ожидаются уже в начале 2027 года.

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