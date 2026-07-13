Министра обороны Федорова могут отправить в отставку из-за конфликта с Сырским и реформ в сфере закупок, — источники

Позиции министра обороны Михаила Федорова в преддверии масштабной перестановки в правительстве существенно ослабли — в Верховной Раде всё увереннее говорят о его возможной замене на действующего главу МВД Игоря Клименко.

Об этом говорится в материале "Ретроградный Меркурий для Кабмина: как подозрение в адрес Стефанишиной изменило жизнь Свириденко и уволят ли Федорова" журналистки Цензор.НЕТ Татьяны Николаенко.

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Будет ли смена Федорова?

За полгода пребывания в должности Федоров кардинально изменил коррупционные схемы закупок вооружений.

Он перевел финансирование дронов на основу верифицированной статистики их боевых поражений, а Агентство оборонных закупок (АОЗ) по его требованию провело открытый тендер на дефицитные 155-мм снаряды и анонсировало закрытые закупки БПЛА по реальным тактико-техническим характеристикам, а не по конкретным коммерческим названиям брендов. Это устранило основные коррупционные риски, но вызвало яростное сопротивление производителей. Кроме того, министр запустил Стратегический обзор закупок "Украина-НАТО".

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Несмотря на это, Федоров столкнулся с жестким скептицизмом военных из-за отсутствия в его контрактной реформе четких ответов по поводу демобилизации, а Генштаб откровенно раздражают постоянные нововведения.

"Я не знаю, почему говорят о замене Федорова на Клименко. Может, хотят последнего напугать?" — предположил один из депутатов.

"А кого из них на самом деле пугают — Федорова или Клименко? Ведь неясно, кому будет хуже", — отвечает на это другой.

"Да, Клименко, наверное, более покладистый и будет выполнять то, что скажут", — предполагает второй собеседник.

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Между тем на Банковой отметили, что Федоров продолжает удерживать собственную команду политтехнологов, рассматривая его как потенциального конкурента Владимира Зеленского на предстоящих выборах.

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"Но есть и другая правда. Уволив Федорова, Банковая скорее сыграет ему на руку, потому что у нас появится реформатор, остановленный на взлете. Можно подумать, что, как в случае с Кубраковым, через три месяца о нем забудут. Но кто был свидетелем начала политической карьеры Виктора Ющенко, знает, что это дает хороший старт для политической карьеры.

О том, что менять министра обороны каждые полгода — очень плохая идея, уже писалось не раз. За полгода очень трудно запустить изменения. Некоторые последствия, оставленные предшественниками, до сих пор остаются балластом, потому что приказы переписываются до полугода. И если даже Генштаб, который, несмотря на заявления, все же находится в серьезном противоречии с Федоровым, злится из-за очередных возможных ротаций, то это точно знак того, что ничего хорошего в остановках для объяснения, что такое ТУ и как работает каталог питания, нет. Впрочем, выбор в этой игре делается не по логике, а, кажется, по неожиданности", — добавляет Николаенко.