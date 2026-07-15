Може, Федоров назве прізвища корупціонерів, які його зливають? - "слуга народу" Гетманцев

Очільник Міноборони Михайло Федоров насправді не є затятим борцем з корупцією і не вивів на чисту воду жодного корупціонера в Міноборони.

Про це голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев пише у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

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Що каже Гетманцев про Федорова?

"Мені здається, що спроби Михайла Федорова розігнати через мережі тезу про нього, Михайла, як суворого борця з корупційними схемами, якого "зливають" корупціонери, дещо дисонують з тим, що Федоров та його Борняков влаштували в ігорці. Погодьтеся, не можна очікувати від автора схеми, яка щороку спрямовує повз державний бюджет більше 20 млрд грн, руйнування, а не перерозподілу корупційних потоків в іншій галузі", - наголошує він.

Він акцентує, що досі не чув про жодну заяву "новоявленого борця з корупцією" до правоохоронців про будь-які порушення в Міноборони.

При цьому, Гетманцев стверджує, що щодо команди самого Федорова у Мінцифри наразі правоохоронці розслідують 4 кримінальні справи.

"Це знову ж таки дисонує з чотирма кримінальними справами, що за моїми заявами розслідуються правоохоронцями щодо команди Михайла в Мінцифрі. Може Михайло назве прізвища тих корупціонерів, з якими він так відчайдушно бореться, і хто його так зухвало зливає? Ну хоч одного…", - резюмує нардеп.

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Що передувало?

14 липня парламент відправив у відставку прем'єрку Юлію Свириденко. Разом із нею звільнено кожного з міністрів.

Раніше Цензор.НЕТ писав, що позиції міністра оборони Михайла Федорова перед значним переформатуванням уряду суттєво послабилися - у Верховній Раді дедалі впевненіше говорять про його можливу заміну на чинного голову МВС Ігоря Клименка.

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