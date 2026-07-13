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З голосами на призначення Федорова в уряд є проблеми, - Железняк

Чи призначать Федорова міністром оборони: Що каже Железняк?

На призначення Михайла Федорова міністром оборони може не вистачити голосів.

Про це в ефірі "Бутусов Плюс" заявив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Він нагадав, що під час заміни прем'єра звільняють всіх міністрів.

"Далі президент Зеленський вносить за Конституцією подання двох міністрів - закордонних справ, скоріш за все це буде Сибіга, і міністра оборони. Станом на зараз лунає інформація в кулуарах про те, що є проблеми з голосами на Михайла Федорова.

Відповідно можуть не внести цю кандидатуру, або внести та провалити її в залі", - сказав парламентар.

За словами Железняка, за період повномасштабного вторгнення п'ятий раз змінювати міністра оборони - це породжує хаос.

Читайте: Звільнення в Уряді ВР розглядатиме у вівторок, призначення - у середу, - Железняк

Що передувало?

  • Як зазначалося, прем'єрка Юлія Свириденко піде з посади через зміну політичної стратегії України.
  • За словами Железняка, Свириденко, ймовірно, буде призначена послом у США, на посаду прем’єра розглядаються 4 кандидати.
  • Василенко-Смаглюк інформує, що "Слуга народу" 14 липня обговорить кадрові питання. Кандидати на прем’єра - Корецький, Шмигаль і Федоров.

Також читайте: Каллас про кадрові зміни в уряді України: Це внутрішня справа. Нам потрібно бачити реформи

Автор: 

Кабмін (14270) призначення (2362) Федоров Михайло (1182) Железняк Ярослав (759)
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Топ коментарі
+11
Федоров - єдина людина, при якій почалися реальні результати. Зараз дуже багато людей хочуть усунути Федорова, який поламав їх схеми на закупівлях Міноборони. При ньому почали закуповувати те, що потрібно фронту, а не Єрмаку. А ще в нього конфлікт з Сирським. Якщо його скинуть, як колись Залужного, пакуйте валізи.
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13.07.2026 16:34 Відповісти
+4
завжди є Шмигаль на любу посаду
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13.07.2026 16:24 Відповісти
+4
Як по мені,то Федоров чи не єдина притомна людина у цьому шоблі гоблінів.
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13.07.2026 16:39 Відповісти

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