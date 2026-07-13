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З голосами на призначення Федорова в уряд є проблеми, - Железняк
На призначення Михайла Федорова міністром оборони може не вистачити голосів.
Про це в ефірі "Бутусов Плюс" заявив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Він нагадав, що під час заміни прем'єра звільняють всіх міністрів.
"Далі президент Зеленський вносить за Конституцією подання двох міністрів - закордонних справ, скоріш за все це буде Сибіга, і міністра оборони. Станом на зараз лунає інформація в кулуарах про те, що є проблеми з голосами на Михайла Федорова.
Відповідно можуть не внести цю кандидатуру, або внести та провалити її в залі", - сказав парламентар.
За словами Железняка, за період повномасштабного вторгнення п'ятий раз змінювати міністра оборони - це породжує хаос.
Що передувало?
- Як зазначалося, прем'єрка Юлія Свириденко піде з посади через зміну політичної стратегії України.
- За словами Железняка, Свириденко, ймовірно, буде призначена послом у США, на посаду прем’єра розглядаються 4 кандидати.
- Василенко-Смаглюк інформує, що "Слуга народу" 14 липня обговорить кадрові питання. Кандидати на прем’єра - Корецький, Шмигаль і Федоров.
Топ коментарі
+11 Alex Abramtsov #607060
показати весь коментар13.07.2026 16:34 Відповісти Посилання
+4 botoks
показати весь коментар13.07.2026 16:24 Відповісти Посилання
+4 Serhios Bond #490169
показати весь коментар13.07.2026 16:39 Відповісти Посилання
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