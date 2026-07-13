З голосами на призначення Федорова в уряд є проблеми, - Железняк

На призначення Михайла Федорова міністром оборони може не вистачити голосів.

Про це в ефірі "Бутусов Плюс" заявив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Він нагадав, що під час заміни прем'єра звільняють всіх міністрів.

"Далі президент Зеленський вносить за Конституцією подання двох міністрів - закордонних справ, скоріш за все це буде Сибіга, і міністра оборони. Станом на зараз лунає інформація в кулуарах про те, що є проблеми з голосами на Михайла Федорова.

Відповідно можуть не внести цю кандидатуру, або внести та провалити її в залі", - сказав парламентар.

За словами Железняка, за період повномасштабного вторгнення п'ятий раз змінювати міністра оборони - це породжує хаос.

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Що передувало?

Як зазначалося, прем'єрка Юлія Свириденко піде з посади через зміну політичної стратегії України.

За словами Железняка, Свириденко, ймовірно, буде призначена послом у США, на посаду прем’єра розглядаються 4 кандидати.

Василенко-Смаглюк інформує, що "Слуга народу" 14 липня обговорить кадрові питання. Кандидати на прем’єра - Корецький, Шмигаль і Федоров.

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