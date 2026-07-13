Каллас про кадрові зміни в уряді України: Це внутрішня справа. Нам потрібно бачити реформи
Висока представниця Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що питання формування українського уряду належить до внутрішньої компетенції України.
Про це вона заявили у понеділок в Брюсселі, прибувши на засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Реакція ЄС на зміни в Кабміні
Зокрема, вона прокоментувала останні події в Україні, пов’язані з відставкою прем’єр-міністра Юлії Свириденко, та підкреслила необхідність продовження реформ, які є ключовими для подальшого просування країни на шляху до членства в ЄС.
Звичайно, формування уряду - це внутрішня політична справа кожного. Для нас, звичайно, важливо мати наших співрозмовників, щоб ми могли продовжувати роботу. Для нас також важливо, щоб робота з реформами продовжувалася, тому що ми також хочемо просувати порядок денний розширення, і тому нам також потрібно бачити, що Україна проводить реформи зі свого боку", - пояснила Каллас.
Що передувало?
- Як зазначалося, прем'єрка Юлія Свириденко піде з посади через зміну політичної стратегії України.
- За словами Железняка, Свириденко, ймовірно, буде призначена послом у США, на посаду прем’єра розглядаються 4 кандидати.
- Василенко-Смаглюк інформує, що "Слуга народу" 14 липня обговорить кадрові питання. Кандидати на прем’єра - Корецький, Шмигаль і Федоров.
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