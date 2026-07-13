Каллас о кадровых изменениях в правительстве Украины: Это внутреннее дело. Нам нужно видеть реформы

Высокий представитель Европейского Союза Кая Каллас заявила, что вопрос о формировании украинского правительства относится к внутренней компетенции Украины.

Об этом она заявила в понедельник в Брюсселе, прибыв на заседание Совета ЕС по иностранным делам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Реакция ЕС на изменения в Кабмине

В частности, она прокомментировала последние события в Украине, связанные с отставкой премьер-министра Юлии Свириденко, и подчеркнула необходимость продолжения реформ, которые являются ключевыми для дальнейшего продвижения страны на пути к членству в ЕС.

"Конечно, формирование правительства - это внутреннее политическое дело каждого. Для нас, конечно, важно иметь наших собеседников, чтобы мы могли продолжать работу. Для нас также важно, чтобы работа над реформами продолжалась, потому что мы также хотим продвигать повестку дня расширения, и поэтому нам также нужно видеть, что Украина проводит реформы со своей стороны", - сказала Каллас.

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Что этому предшествовало?

Как отмечалось, премьер-министр Юлия Свириденко уйдет с поста из-за изменения политической стратегии Украины.

По словам Железняка, Свириденко, вероятно, будет назначена послом в США, на пост премьера рассматриваются 4 кандидата.

Василенко-Смаглюк сообщает, что "Слуга народа" 14 июля обсудит кадровые вопросы. Кандидаты на пост премьера - Корецкий, Шмыгаль и Федоров.

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