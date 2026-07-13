С голосами за назначение Федорова в правительство есть проблемы, - Железняк

На назначение Михаила Федорова министром обороны может не хватить голосов.

Об этом в эфире "Бутусов Плюс" заявил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Он напомнил, что при смене премьера увольняются все министры.

"Далее президент Зеленский в соответствии с Конституцией вносит представления на двух министров — министра иностранных дел, скорее всего это будет Сибига, и министра обороны. На данный момент в кулуарах ходят слухи о том, что есть проблемы с голосами за Михаила Федорова.

Соответственно, эту кандидатуру могут не выдвигать или выдвинуть и провалить в зале", — сказал парламентарий.

По словам Железняка, в период полномасштабного вторжения пятый раз менять министра обороны — это порождает хаос.

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Что этому предшествовало?

Как отмечалось, премьер-министр Юлия Свириденко уйдет с поста из-за изменения политической стратегии Украины.

По словам Железняка, Свириденко, вероятно, будет назначена послом в США, на пост премьера рассматриваются 4 кандидата.

Василенко-Смаглюк сообщает, что "Слуга народа" 14 июля обсудит кадровые вопросы. Кандидаты на пост премьера — Корецкий, Шмыгаль и Федоров.

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