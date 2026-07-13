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С голосами за назначение Федорова в правительство есть проблемы, - Железняк

Назначат ли Федорова министром обороны: что говорит Железняк?

На назначение Михаила Федорова министром обороны может не хватить голосов.

Об этом в эфире "Бутусов Плюс" заявил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Он напомнил, что при смене премьера увольняются все министры.

"Далее президент Зеленский в соответствии с Конституцией вносит представления на двух министров — министра иностранных дел, скорее всего это будет Сибига, и министра обороны. На данный момент в кулуарах ходят слухи о том, что есть проблемы с голосами за Михаила Федорова.

Соответственно, эту кандидатуру могут не выдвигать или выдвинуть и провалить в зале", — сказал парламентарий.

По словам Железняка, в период полномасштабного вторжения пятый раз менять министра обороны — это порождает хаос.

Читайте: Увольнения в правительстве ВР рассмотрит во вторник, назначения - в среду, - Железняк

Что этому предшествовало?

  • Как отмечалось, премьер-министр Юлия Свириденко уйдет с поста из-за изменения политической стратегии Украины.
  • По словам Железняка, Свириденко, вероятно, будет назначена послом в США, на пост премьера рассматриваются 4 кандидата.
  • Василенко-Смаглюк сообщает, что "Слуга народа" 14 июля обсудит кадровые вопросы. Кандидаты на пост премьера — Корецкий, Шмыгаль и Федоров.

Читайте также: Каллас о кадровых изменениях в правительстве Украины: Это внутреннее дело. Нам нужно видеть реформы

Автор: 

Кабмин (13840) назначение (2178) Федоров Михаил (751) Железняк Ярослав (617)
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Топ комментарии
+8
Федоров - єдина людина, при якій почалися реальні результати. Зараз дуже багато людей хочуть усунути Федорова, який поламав їх схеми на закупівлях Міноборони. При ньому почали закуповувати те, що потрібно фронту, а не Єрмаку. А ще в нього конфлікт з Сирським. Якщо його скинуть, як колись Залужного, пакуйте валізи.
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13.07.2026 16:34 Ответить
+4
завжди є Шмигаль на любу посаду
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13.07.2026 16:24 Ответить
+2
І що, не вистачить голосів монобільшості? Та не вірю!
Так, дехто зі слуг уродів з монобільшості відколовся, як ото Разумков з командою; але ж вони агрохімія з корнієнком переформатували свою монобільшість долученням опезежистів різних мастей включно з довірою за майбах бені - то повинно їм вистачити резерву!
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13.07.2026 16:30 Ответить

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