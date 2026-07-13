С голосами за назначение Федорова в правительство есть проблемы, - Железняк
На назначение Михаила Федорова министром обороны может не хватить голосов.
Об этом в эфире "Бутусов Плюс" заявил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Он напомнил, что при смене премьера увольняются все министры.
"Далее президент Зеленский в соответствии с Конституцией вносит представления на двух министров — министра иностранных дел, скорее всего это будет Сибига, и министра обороны. На данный момент в кулуарах ходят слухи о том, что есть проблемы с голосами за Михаила Федорова.
Соответственно, эту кандидатуру могут не выдвигать или выдвинуть и провалить в зале", — сказал парламентарий.
По словам Железняка, в период полномасштабного вторжения пятый раз менять министра обороны — это порождает хаос.
Что этому предшествовало?
- Как отмечалось, премьер-министр Юлия Свириденко уйдет с поста из-за изменения политической стратегии Украины.
- По словам Железняка, Свириденко, вероятно, будет назначена послом в США, на пост премьера рассматриваются 4 кандидата.
- Василенко-Смаглюк сообщает, что "Слуга народа" 14 июля обсудит кадровые вопросы. Кандидаты на пост премьера — Корецкий, Шмыгаль и Федоров.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так, дехто зі слуг уродів з монобільшості відколовся, як ото Разумков з командою; але ж вони агрохімія з корнієнком переформатували свою монобільшість долученням опезежистів різних мастей включно з довірою за майбах бені - то повинно їм вистачити резерву!