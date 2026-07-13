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Новости Отставка правительства
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Увольнения в правительстве Верховная Рада рассмотрит во вторник, назначения - в среду, - Железняк

Смена правительства: Железняк рассказал, когда это может произойти

Верховная Рада может отстранить членов правительства уже во вторник, 14 июля, а голосование по новому составу Кабинета министров состоится в другой день.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Сейчас самолет и президент находятся за границей. И, как сообщают наши источники, вернутся только во вторник. Поэтому все кадровые назначения состоятся уже в среду/четверг", - говорится в сообщении.

В то же время во вторник будут рассматриваться только вопросы увольнений в правительстве.

Читайте: Каллас о кадровых изменениях в правительстве Украины: Это внутреннее дело. Нам нужно видеть реформы

Что этому предшествовало?

  • Как отмечалось, премьер-министр Юлия Свириденко уйдет с поста из-за изменения политической стратегии Украины.
  • По словам Железняка, Свириденко, вероятно, будет назначена послом в США, на пост премьера рассматриваются 4 кандидата.
  • Василенко-Смаглюк сообщает, что "Слуга народа" 14 июля обсудит кадровые вопросы. Кандидаты на пост премьера - Корецкий, Шмыгаль и Федоров.

Читайте: "Слуга народа" 14 июля обсудит кадровые вопросы. Кандидаты на пост премьера - Корецкий, Шмыгаль и Федоров, - Василевская-Смаглюк

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ВР (28823) Кабмин (13840) назначение (2178) Железняк Ярослав (617)
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