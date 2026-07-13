Увольнения в правительстве Верховная Рада рассмотрит во вторник, назначения - в среду, - Железняк
Верховная Рада может отстранить членов правительства уже во вторник, 14 июля, а голосование по новому составу Кабинета министров состоится в другой день.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Сейчас самолет и президент находятся за границей. И, как сообщают наши источники, вернутся только во вторник. Поэтому все кадровые назначения состоятся уже в среду/четверг", - говорится в сообщении.
В то же время во вторник будут рассматриваться только вопросы увольнений в правительстве.
Что этому предшествовало?
- Как отмечалось, премьер-министр Юлия Свириденко уйдет с поста из-за изменения политической стратегии Украины.
- По словам Железняка, Свириденко, вероятно, будет назначена послом в США, на пост премьера рассматриваются 4 кандидата.
- Василенко-Смаглюк сообщает, что "Слуга народа" 14 июля обсудит кадровые вопросы. Кандидаты на пост премьера - Корецкий, Шмыгаль и Федоров.
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