Звільнення в Уряді ВР розглядатиме у вівторок, призначення - у середу, - Железняк

Верховна Рада може звільнити членів уряду вже у вівторок, 14 липня,, а голосування за новий склад Кабінету Міністрів відбудеться в інший день.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Зараз літак та Президент за кордоном. І, як повідомляють наші джерела, повернеться тільки у вівторок. Тож всі кадрові призначення - будуть вже у середу/ четвер", - йдеться в повідомленні.

Водночас у вівторок розглядатимуть лише питання звільнень в уряді.

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Що передувало?

Як зазначалося, прем'єрка Юлія Свириденко піде з посади через зміну політичної стратегії України.

За словами Железняка, Свириденко, ймовірно, буде призначена послом у США, на посаду прем’єра розглядаються 4 кандидати.

Василенко-Смаглюк інформує, що "Слуга народу" 14 липня обговорить кадрові питання. Кандидати на прем’єра - Корецький, Шмигаль і Федоров.

Читайте: "Слуга народу" 14 липня обговорить кадрові питання. Кандидати на прем’єра - Корецький, Шмигаль і Федоров, - Василевська-Смаглюк