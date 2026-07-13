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Звільнення в Уряді ВР розглядатиме у вівторок, призначення - у середу, - Железняк
Верховна Рада може звільнити членів уряду вже у вівторок, 14 липня,, а голосування за новий склад Кабінету Міністрів відбудеться в інший день.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Зараз літак та Президент за кордоном. І, як повідомляють наші джерела, повернеться тільки у вівторок. Тож всі кадрові призначення - будуть вже у середу/ четвер", - йдеться в повідомленні.
Водночас у вівторок розглядатимуть лише питання звільнень в уряді.
Що передувало?
- Як зазначалося, прем'єрка Юлія Свириденко піде з посади через зміну політичної стратегії України.
- За словами Железняка, Свириденко, ймовірно, буде призначена послом у США, на посаду прем’єра розглядаються 4 кандидати.
- Василенко-Смаглюк інформує, що "Слуга народу" 14 липня обговорить кадрові питання. Кандидати на прем’єра - Корецький, Шмигаль і Федоров.
Топ коментарі
+6 Дід Степан
показати весь коментар13.07.2026 11:27 Відповісти Посилання
+3 CrossFirenko
показати весь коментар13.07.2026 11:30 Відповісти Посилання
+2 Green Bill #603485
показати весь коментар13.07.2026 11:30 Відповісти Посилання
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