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Новини Відставка уряду
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Звільнення в Уряді ВР розглядатиме у вівторок, призначення - у середу, - Железняк

Заміна уряду: Железняк розповів, коли це може статися

Верховна Рада може звільнити членів уряду вже у вівторок, 14 липня,, а голосування за новий склад Кабінету Міністрів відбудеться в інший день.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Зараз літак та Президент за кордоном. І, як повідомляють наші джерела, повернеться тільки у вівторок. Тож всі кадрові призначення - будуть вже у середу/ четвер", - йдеться в повідомленні.

Водночас у вівторок розглядатимуть лише питання звільнень в уряді.

Читайте: Каллас про кадрові зміни в уряді України: Це внутрішня справа. Нам потрібно бачити реформи

Що передувало?

  • Як зазначалося, прем'єрка Юлія Свириденко піде з посади через зміну політичної стратегії України.
  • За словами Железняка, Свириденко, ймовірно, буде призначена послом у США, на посаду прем’єра розглядаються 4 кандидати.
  • Василенко-Смаглюк інформує, що "Слуга народу" 14 липня обговорить кадрові питання. Кандидати на прем’єра - Корецький, Шмигаль і Федоров.

Читайте: "Слуга народу" 14 липня обговорить кадрові питання. Кандидати на прем’єра - Корецький, Шмигаль і Федоров, - Василевська-Смаглюк

Автор: 

ВР (15197) Кабмін (14270) призначення (2361) Железняк Ярослав (759)
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Топ коментарі
+6
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13.07.2026 11:27 Відповісти
+3
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13.07.2026 11:30 Відповісти
+2
Остался 1 вопрос- зепутатам и прочему отребью за 2 голосования дадут 1 конверт или 2?
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13.07.2026 11:30 Відповісти

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