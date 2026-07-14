"Корупціонери об’єднались проти Федорова. Коли вони вже нажруться", - радник міністра оборони Бескрестнов
Радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов вважає, що корупціонери об'єдналися проти команди Міноборони, яка бореться із корупцією.
Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Коли ти руйнуєш будь-яку корупційну схему, за нею завжди стоїть чиєсь "ім’я". Саме це "ім’я" втрачає гроші, іноді величезні суми.
Звісно, "ім’я" зробить усе, щоб не зазнати втрат і усунути причину.
Зазвичай усі ці "імена" не з простих смертних, і можливостей та впливу у них вистачає. Коли вони об’єднуються в спільній фінансовій "біді", вони стають сильними. Коли вже ці "імена "нажруться"", - зазначив він.
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ писав, що позиції міністра оборони Михайла Федорова перед значним переформатуванням уряду суттєво послабилися — у Верховній Раді дедалі впевненіше говорять про його можливу заміну на чинного голову МВС Ігоря Клименка.
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Корупція скрізь, не тільки в МО.