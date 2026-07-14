УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11883 відвідувача онлайн
Новини Призначення в Міноборони
3 846 58

"Корупціонери об’єднались проти Федорова. Коли вони вже нажруться", - радник міністра оборони Бескрестнов

Бескрестнов вважає, що проти Федоров об’єднались корупціонери

Радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов вважає, що корупціонери об'єдналися проти команди Міноборони, яка бореться із корупцією.

Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Коли ти руйнуєш будь-яку корупційну схему, за нею завжди стоїть чиєсь "ім’я". Саме це "ім’я" втрачає гроші, іноді величезні суми.

Звісно, "ім’я" зробить усе, щоб не зазнати втрат і усунути причину.

Зазвичай усі ці "імена" не з простих смертних, і можливостей та впливу у них вистачає. Коли вони об’єднуються в спільній фінансовій "біді", вони стають сильними. Коли вже ці "імена "нажруться"", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З голосами на призначення Федорова в уряд є проблеми, - Железняк

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ писав, що позиції міністра оборони Михайла Федорова перед значним переформатуванням уряду суттєво послабилися — у Верховній Раді дедалі впевненіше говорять про його можливу заміну на чинного голову МВС Ігоря Клименка.

Читайте: Зеленський заслухав доповідь Федорова: Трансформація всіх процесів в Силах оборони має продовжитися

Автор: 

Міноборони (7941) Федоров Михайло (1183) Бескрестнов Сергій Флеш (23)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Зеленського у відставку разом з його друзями корупціонерами!
показати весь коментар
14.07.2026 12:52 Відповісти
+17
Невідомі корупціонери невідомого Вови.
показати весь коментар
14.07.2026 12:54 Відповісти
+7
Де обіцяна реформа ТЦК Федорова?
Якщо не справляється - то нах він потрібен.
Корупція скрізь, не тільки в МО.
показати весь коментар
14.07.2026 12:55 Відповісти

Завантаження...

 
 