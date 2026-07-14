"Коррупционеры объединились против Федорова. Когда же они наконец нажрутся", - советник министра обороны Бескрестнов
Советник министра обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов считает, что коррупционеры объединились против команды Минобороны, которая борется с коррупцией.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
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"Когда ты разрушаешь любую коррупционную схему, за ней всегда стоит чье-то "имя". Именно это "имя" теряет деньги, иногда огромные суммы.
Конечно, "имя" сделает все, чтобы не понести потери и устранить причину.
Обычно все эти "имена" - не из числа простых смертных, и возможностей и влияния у них хватает. Когда они объединяются в общей финансовой "беде", они становятся сильными. Когда же эти "имена" нажрутся", - отметил он.
Что этому предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ писал, что позиции министра обороны Михаила Федорова перед значительной перестройкой правительства существенно ослабли - в Верховной Раде всё увереннее говорят о его возможной замене на действующего главу МВД Игоря Клименко.
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