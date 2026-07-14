Верховна Рада відправила у відставку прем’єр-міністерку Свириденко
Сьогодні, 14 липня, ВР відправила у відставку прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Деталі щодо голосування
258 нардепів проголосували "За".
Що передувало?
- Як зазначалося, прем'єрка Юлія Свириденко піде з посади через зміну політичної стратегії України.
- За словами Железняка, Свириденко, ймовірно, буде призначена послом у США, на посаду прем’єра розглядаються 4 кандидати.
- Василенко-Смаглюк інформує, що "Слуга народу" 14 липня обговорить кадрові питання. Кандидати на прем’єра - Корецький, Шмигаль і Федоров.
- За даними джерел Цензор.НЕТ, очільник "Нафтогазу" Корецький на 90% погоджений на голову нового Кабміну.
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Кнопки їбані і тупорила худоба яка їх наголосували "разом"