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Верховна Рада відправила у відставку прем’єр-міністерку Свириденко

свириденко пішла у відставку

Сьогодні, 14 липня, ВР відправила у відставку прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Деталі щодо голосування

258 нардепів проголосували "За".

голосування за свириденко

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Що передувало?

  • Як зазначалося, прем'єрка Юлія Свириденко піде з посади через зміну політичної стратегії України.
  • За словами Железняка, Свириденко, ймовірно, буде призначена послом у США, на посаду прем’єра розглядаються 4 кандидати.
  • Василенко-Смаглюк інформує, що "Слуга народу" 14 липня обговорить кадрові питання. Кандидати на прем’єра - Корецький, Шмигаль і Федоров.
  • За даними джерел Цензор.НЕТ, очільник "Нафтогазу" Корецький на 90% погоджений на голову нового Кабміну.

Читайте: Свириденко мала очолити ОП, а Буданов – Генштаб. Усе переграли, бо Стефанішиній світить підозра, - джерело

Автор: 

ВР (15199) Кабмін (14281) Свириденко Юлія (985)
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Топ коментарі
+8
Заслухати її доповідь? Обгрунтувати звільнення?
Кнопки їбані і тупорила худоба яка їх наголосували "разом"
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14.07.2026 15:19 Відповісти
+7
І чим запам'яталася? А нічим. Чергова абсолютно некомпетентна істота, яка знаходилася не на своєму місці. Все як завжди в зеленій мародерні.
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14.07.2026 15:26 Відповісти
+5
Інша лярва з цієї зеленої кодли прийде?
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14.07.2026 15:20 Відповісти

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