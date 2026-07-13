Очільник "Нафтогазу" Корецький на 90% погоджений на голову нового Кабміну, - джерела

Чинний голова правління НАК "Нафтогаз України" 48-річний Сергій Корецький є безальтернативним кандидатом на посаду прем'єр-міністра України — ймовірність його призначення оцінюється у 90%.

Про це йдеться в матеріалі "Ретроградний Меркурій для Кабміну: як підозра Стефанішиній змінила життя Свириденко і чи звільнять Федорова" журналістки Цензор.НЕТ Тетяни Ніколаєнко.

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Корецький уже провів фінальні переговори з Володимиром Зеленським та навіть супроводжував президента на саміті НАТО в Анкарі, що західні дипломати розцінили як офіційну презентацію майбутнього керівника українського уряду європейським та американським партнерам.

Що відомо про Корецького

Він пройшов тривалий кар'єрний шлях у великому паливному бізнесі, розпочавши роботу наприкінці 1990-х років зі звичайної посади охоронця в групі "Континіум" відомого бізнесмена Ігоря Єремеєва. Згодом він став генеральним директором компанії та у 2013 році очолив відому мережу АЗС WOG.

Після виходу з "Континіуму" у 2018-му розвивав власні проєкти, зокрема Idealist Coffee, а з 2019 до 2022 року був співзасновником і головою правління швейцарського енерготрейдера Centurion Group SA.

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Державницький етап кар'єри Корецького розпочався у листопаді 2022 року, коли його призначили керувати націоналізованими активами "Укрнафти" та "Укртатнафти". Він показав хороший менеджерський результат: якщо за попереднє десятиліття під впливом олігархічних груп компанія втратила понад 10 млрд грн, то під керівництвом Корецького за два роки отримала 40 млрд грн чистого прибутку, завдяки переведенню закупівель на Prozorro та відмові від фірм-прокладок.

У квітні 2025 року він очолив "Нафтогаз" в умовах регулярних обстрілів газової інфраструктури, виборовши посаду на відкритому конкурсі серед 62 претендентів. Кулуари наразі інтригує лише одне питання — як Корецький ділитиме повноваження зі своїм майбутнім першим віцепрем'єром Денисом Шмигалем.

Як зміниться Кабмін Корецького

За версією нардепа Ярослава Железняка, свої посади зберігають: перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики — Денис Шмигаль, міністр культури — Тетяна Бережна, очільник МОЗ — Віктор Ляшко, міністр фінансів — Сергій Марченко, Мінспорту — Матвій Бідний, міністр соцполітики — Денис Улютін, міністр ветеранів — Наталія Калмикова, очільник МЗС — Андрій Сибіга.

Щоправда, щодо двох останніх є різні версії. І їх можуть теж замінити, кажуть джерела.

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В уряді Корецького очікується відставка голови МОН Оксена Лісового. Також посаду втратить віцепрем’єр з євроінтеграції Тарас Качка, який опинився під перехресним вогнем ОП та активістів через зрив євроінтеграційних реформ НАБУ; його замінить представник України в ЄС Всеволод Ченцов.

Кулеба та Терехов

Олексій Кулеба, який, за чутками, теж фігурує у справі Мідас, має нарешті залишити уряд. Його міністерство розділять на Мінрегіон, який очолить Віталій Безгін, і Мінінфраструктури, кандидат на яке невідомий.

У зв'язку з появою серед міністерських кадрів Ігоря Терехова виник жарт, що якщо останнього призначити саме на Мінінфраструктури, тепер не платити за комуналку стане державною політикою. Жарт виник з кількості комунальних боргів Харкова, мером якого є Терехов.

"Насправді, думаю, що Давид у чаті просто пропіарив Терехова. Все-таки, як-не-як, люди думають про створення спільної партії. Але в Кабмін він не піде", — каже співрозмовник Цензор.НЕТ серед "Слуг".

Мін’юст очолить Денис Маслов, якого чекають на цю посаду вже пів року, але в якого багато справ у комітеті, які він ніяк не може полишити.

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