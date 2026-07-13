Глава "Нафтогаза" Корецкий на 90% согласован на пост главы нового Кабмина

Действующий председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" 48-летний Сергей Корецкий является безальтернативным кандидатом на пост премьер-министра Украины — вероятность его назначения оценивается в 90%.

Об этом говорится в материале "Ретроградный Меркурий для Кабмина: как подозрение в адрес Стефанишиной изменило жизнь Свириденко и уволят ли Федорова" журналистки Цензор.НЕТ Татьяны Николаенко.

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Корецкий уже провел заключительные переговоры с Владимиром Зеленским и даже сопровождал президента на саммите НАТО в Анкаре, что западные дипломаты расценили как официальную презентацию будущего главы украинского правительства европейским и американским партнерам.

Что известно о Корецком

Он прошел долгий карьерный путь в крупном топливном бизнесе, начав работу в конце 1990-х годов с обычной должности охранника в группе "Континуум" известного бизнесмена Игоря Еремеева. Впоследствии он стал генеральным директором компании и в 2013 году возглавил известную сеть АЗС WOG.

После ухода из "Континуума" в 2018 году развивал собственные проекты, в частности Idealist Coffee, а с 2019 по 2022 год был соучредителем и председателем правления швейцарского энерготрейдера Centurion Group SA.

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Государственный этап карьеры Корецкого начался в ноябре 2022 года, когда его назначили управлять национализированными активами "Укрнафты" и "Укртатнафты". Он продемонстрировал хороший управленческий результат: если за предыдущее десятилетие под влиянием олигархических групп компания потеряла более 10 млрд грн, то под руководством Корецкого за два года получила 40 млрд грн чистой прибыли благодаря переводу закупок на Prozorro и отказу от фирм-прокладок.

В апреле 2025 года он возглавил "Нафтогаз" в условиях регулярных обстрелов газовой инфраструктуры, завоевав должность на открытом конкурсе среди 62 претендентов. В кулуарах сейчас интригует лишь один вопрос — как Корецкий будет делить полномочия со своим будущим первым вице-премьером Денисом Шмыгалем.

Как изменится Кабмин Корецкого

По версии нардепа Ярослава Железняка, свои должности сохраняют: первый вице-премьер-министр — министр энергетики — Денис Шмыгаль, министр культуры — Татьяна Бережная, глава Минздрава — Виктор Ляшко, министр финансов — Сергей Марченко, министр спорта — Матвей Бедный, министр социальной политики — Денис Улютин, министр по делам ветеранов — Наталья Калмыкова, глава МИД — Андрей Сибига.

Правда, в отношении двух последних существуют разные версии. И их тоже могут заменить, говорят источники.

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В правительстве Корецкого ожидается отставка главы МОН Оксена Лисового. Также лишится должности вице-премьер по евроинтеграции Тарас Качка, который оказался под перекрестным огнем ОП и активистов из-за срыва евроинтеграционных реформ НАБУ; его заменит представитель Украины в ЕС Всеволод Ченцов.

Кулеба и Терехов

Алексей Кулеба, который, по слухам, также фигурирует в деле "Мидас", должен наконец покинуть правительство. Его министерство разделят на Минрегион, который возглавит Виталий Безгин, и Министерство инфраструктуры, кандидат на должность в котором пока неизвестен.

В связи с появлением среди министерских кадров Игоря Терехова возникла шутка, что если последнего назначить именно в Мининфраструктуры, то теперь не платить за коммуналку станет государственной политикой. Шутка возникла из-за количества коммунальных долгов Харькова, мэром которого является Терехов.

"На самом деле, думаю, что Давид в чате просто пропиарил Терехова. Все-таки, как ни крути, люди думают о создании совместной партии. Но в Кабмин он не пойдет", — говорит собеседник Цензор.НЕТ из числа "Слуг".

Минюст возглавит Денис Маслов, которого ждут на эту должность уже полгода, но у которого много дел в комитете, от которых он никак не может отказаться.

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