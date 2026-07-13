Свириденко должна была возглавить ОП, а Буданов — Генштаб. Всё переиграли, потому что Стефанишиной грозит подозрение, — источник

Действующий премьер-министр Украины Юлия Свириденко уходит в отставку вместе со всем Кабмином, чтобы продолжить карьеру на посту посла Украины в США. Ее самостоятельные кадровые назначения (Качка, Соболев, Бережная) и поддержка увольнения Андрея Ермака из Офиса президента ускорили решение Банковой заменить ее перед зимой на "более системного" и покладистого менеджера.

Об этом говорится в материале "Ретроградный Меркурий для Кабмина: как подозрение в адрес Стефанишиной изменило жизнь Свириденко и уволят ли Федорова" журналистки Цензор.НЕТ Татьяны Николаенко.

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Новый посол в США

По информации источников издания, назначение Свириденко в США стало результатом экстренного изменения первоначального плана Банковой, согласно которому она должна была возглавить Офис Президента, а Кирилл Буданов — Генеральный штаб.

Версию о том, что Зеленский якобы устал быть "нянькой" для Кабмина, собеседники называют надуманной, ведь на последних протокольных съемках тандем лидеров выглядел вполне слаженно.

"Моя гипотеза заключается в том, что перед зимой поняли, что Юля всего этого не вытянет — ни энергетику, ни баллистику, — и решили искать кого-то более системного", — говорит собеседник Цензор.НЕТ из числа "Слуг".

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"На самом деле план был другим: Свириденко должна была перейти в Офис президента, а Буданов — в Генштаб. Но в последнюю минуту все переиграли, потому что Стефанишиной грозит подозрение", — говорит еще один собеседник издания.

За время пребывания в должности Свириденко проявила неожиданную политическую волю: отказалась быть слепым инструментом ОП, поддержала отставку Ермака и сформировала собственное министерское ядро. В то же время в чисто экономической плоскости она беспрекословно двигалась в популистском фарватере идей Зеленского, соглашаясь на выплаты "тысяч".

Депутаты монобольшинства и руководство Верховной Рады были поставлены перед фактом увольнения премьер-министра, о котором сообщили официальные новостные ленты.

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Стефанишина и Свириденко

"Тогда говорили, что одной из причин отправки Стефанишиной в качестве посла было то, что у нее были не слишком дружеские отношения со Свириденко, и решили, что во избежание столкновений женщин лучше развести их.

На момент отправки Стефанишина уже фигурировала в уголовном расследовании о злоупотреблении европейским грантом и растрате средств еще в 2013 году. Но дело уже в суде. Однако за последние годы журналисты выпустили еще несколько материалов о семье Стефанишиной и ее состоянии — один из них подготовила "УП", о том, что компания бывшего мужа Стефанишиной победила в конкурсе на управление Домом профсоюзов (там тоже открыто производство НАБУ), а второй подготовили журналисты Hromadske — о пользовании незадекларированной квартирой. Собственно, последнее, очевидно, и станет очередным подозрением в адрес посла в США", — говорится в статье.

"Ну вот — посол с двумя подозрениями — это уже слишком, и решили провести рокировку", — говорит собеседник, близкий к ОП.

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Что этому предшествовало?