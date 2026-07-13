В Раде всего 192 голоса за смену Кабмина. Корецкий — единственный кандидат на пост премьера, — Береза

Бывший народный депутат Борислав Береза заявил, что на данный момент в Верховной Раде нет голосов за смену правительства.

Об этом он сказал в комментарии Цензор.НЕТ.

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Большой экзамен Арахамии и страх перед "жандармом"

Береза отмечает, что цифра в 192 голоса свидетельствует о том, что на Банковой сейчас подсчитывают позицию каждого отдельного депутата, применяя как кнут, так и пряник.

"Те люди, которые с самого начала сообщили мне о запланированных изменениях, сказали, что голосов пока нет. Всего есть лишь 192 голоса. Я спросил, почему такая точная цифра? Потому что считают каждый голос. Кому-то обещают решение личных проблем, другим — закрытие дел, должности или деньги — разные истории. Все это — огромный экзамен для Арахамии: если ему удастся собрать необходимое количество голосов, то он докажет Зеленскому свою незаменимость, а если нет — это станет для него провалом. Кстати, для понимания: не только он занимается сбором голосов. Почему депутаты могут отказываться? Потому что кто-то, например, готов отдать голос за отставку правительства, но не готов поддержать назначение. Или готов сменить Кабмин, но не желает голосовать за избрание Поклада на должность главы СБУ. Потому что некоторые откровенно его боятся. Они знают, что он — идеальный жандарм, ориентированный исключительно на командира. Это будет служба Зеленскому, а не государству, что их пугает. Поэтому депутаты боятся давать ему такие полномочия", — отметил Береза.

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Экс-депутат рассказал, что спрашивал у нескольких чиновников, будет ли нынешнее правительство отчитываться перед отставкой:

"Мне в ответ задали вопрос: "А когда такое было, чтобы увольняли членов правительства, и кто-то отчитывался? Разве это было с теми же Резниковым, Умеровым или Шмыгалем?!". Я в шоке, потому что они правы".

Подозрение в адрес Кулебы и компетентность Свириденко

Он называет несколько причин, почему именно сейчас планируют сменить правительство:"Это связано с тем, что на днях одному из вице-премьеров — Кулебе — должны предъявить подозрение. Поэтому они боятся, что снова возникнет кумулятивный эффект. А после увольнения можно сказать: "Да он ведь уже не вице-премьер. Извините, мы вообще не знаем, как он сюда попал". Такое уже было, когда правительство отправили в отставку только для того, чтобы не увольнять отдельно кума Зеленского Чернышова, который тогда должен был получить подозрения от НАБУ и САП. Поэтому хотят так же и сейчас переиграть.

Еще один момент: Свириденко меняют и потому, что она не может справиться с теми задачами и вызовами, которые сегодня стоят перед правительством Украины. Она выполняет все команды, очень покорна, не имеет никаких политических амбиций, готова делать все, что ей говорят, не задавая вопросов, зачем. Но ведь она даже не разбирается в вопросах, которые должен знать экономист определенного уровня. Кстати, в Офисе президента тоже считают, что ее компетентность на том же уровне, что и у Зеленского. А это уже проблема вообще для всех".

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По словам политика, Сергей Корецкий на сегодняшний день является единственным кандидатом на пост премьера.

"Почему называют ещё других трёх кандидатов? В Одессе об этом говорят так: понты для приезжих. А здесь просто пускают дым. Всё уже решено. Корецкий — единственный кандидат. Есть ли у него стратегия или план? У него есть только команда шефа Зеленского и больше ничего. Там никто не спрашивает. Я читаю, что кто-то сам отказался от этой должности. В частности, так говорят о Терехове. Но ему ничего не предлагали! Вообще никто из них не может отказать Зеленскому, потому что у них нет ни хребта, ни мужества для этого. Зачем тогда приглашали Терехова в Киев? Для видеороликов, информационного наполнения и ничего больше", — подчеркнул бывший парламентарий.

Конфликт Сирского с Федоровым и будущее Офиса президента

Говоря о том, почему планируется замена министра обороны Михаила Федорова, который только-только начал внедрять реформу армии, Береза отметил:"Это происходит из-за конфликта с Сырским, которого Зеленский не хочет менять. Какова его дальнейшая судьба? Здесь я хочу повторить слова Виталия Портникова, который сказал: "Через полгода он уйдет туда, откуда появился — в никуда, и никто о нем не вспомнит". Но по Федорову вопрос окончательно не решен по одной причине — Клименко не хочет идти на эту должность".

Комментируя информацию о том, что может произойти замена главы Офиса президента, он заявил:"Есть такая информация, но пока она не подтверждена. Его хотят назначить главой СНБО. А Офис может возглавить та же самая Свириденко. Им сегодня нужно, чтобы на этой должности был просто человек, а не личность. А конфликт между Зеленским и Будановым существует, несмотря на все заявления главы ОП о том, что мы молимся за президента и все остальное. Потому что Зеленский воспринимает его как конкурента на выборах. Кстати, как и не только его".

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