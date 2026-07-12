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Стефанишина попросила об освобождении от должности посла в США по личным обстоятельствам, - СМИ

Стефанишина покидает пост по личным обстоятельствам

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Ольга Стефанишина попросила об увольнении с дипломатической службы по личным обстоятельствам.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на осведомленный источник, сообщает Цензор.НЕТ.

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Покидает пост по личным обстоятельствам

По словам собеседника агентства, Стефанишина попросила о завершении службы по личным обстоятельствам еще на прошлой неделе.

"Президент доволен работой Стефанишиной", - добавил источник.

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Что этому предшествовало?

  • Как отмечалось, премьер-министр Юлия Свириденко уйдет с поста из-за изменения политической стратегии Украины.
  • По словам Железняка, Свириденко, вероятно, будет назначена послом в США, на должность премьера рассматриваются 4 кандидата.
  • Василенко-Смаглюк сообщает, что "Слуга народа" 14 июля обсудит кадровые вопросы. Кандидаты на пост премьера - Корецкий, Шмыгаль и Федоров.

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Автор: 

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Топ комментарии
+4
Невже туди відправлять свириденко? То це явно шило на мило😕
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12.07.2026 18:13 Ответить
+4
Предлагаю им просто померяться размерами губ. Но не тех, что все подумали.
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12.07.2026 18:16 Ответить
+4
Час міняти вже оцю зелено-синю пиз#оту; вона висмокчить Україну не гірше за пуйла.
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12.07.2026 18:19 Ответить

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