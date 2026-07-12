Стефанишина попросила об освобождении от должности посла в США по личным обстоятельствам, - СМИ

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Ольга Стефанишина попросила об увольнении с дипломатической службы по личным обстоятельствам.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на осведомленный источник, сообщает Цензор.НЕТ.

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Покидает пост по личным обстоятельствам

По словам собеседника агентства, Стефанишина попросила о завершении службы по личным обстоятельствам еще на прошлой неделе.

"Президент доволен работой Стефанишиной", - добавил источник.

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Что этому предшествовало?

Как отмечалось, премьер-министр Юлия Свириденко уйдет с поста из-за изменения политической стратегии Украины.

По словам Железняка, Свириденко, вероятно, будет назначена послом в США, на должность премьера рассматриваются 4 кандидата.

Василенко-Смаглюк сообщает, что "Слуга народа" 14 июля обсудит кадровые вопросы. Кандидаты на пост премьера - Корецкий, Шмыгаль и Федоров.

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