Стефанишина попросила об освобождении от должности посла в США по личным обстоятельствам, - СМИ
Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Ольга Стефанишина попросила об увольнении с дипломатической службы по личным обстоятельствам.
Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на осведомленный источник, сообщает Цензор.НЕТ.
Покидает пост по личным обстоятельствам
По словам собеседника агентства, Стефанишина попросила о завершении службы по личным обстоятельствам еще на прошлой неделе.
"Президент доволен работой Стефанишиной", - добавил источник.
Что этому предшествовало?
- Как отмечалось, премьер-министр Юлия Свириденко уйдет с поста из-за изменения политической стратегии Украины.
- По словам Железняка, Свириденко, вероятно, будет назначена послом в США, на должность премьера рассматриваются 4 кандидата.
- Василенко-Смаглюк сообщает, что "Слуга народа" 14 июля обсудит кадровые вопросы. Кандидаты на пост премьера - Корецкий, Шмыгаль и Федоров.
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