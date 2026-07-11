РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10465 посетителей онлайн
Новости Кадровые изменения Дипломатический корпус
1 098 32

Зеленский анонсировал изменения на дипломатических направлениях: Нужно новое качество работы с партнерами

Зеленский готовит кадровые изменения в дипломатии

Президент Владимир Зеленский заявил, что готовит изменения в дипломатической сфере. 

Об этом он сообщил в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Новое качество работы

"Готовлю изменения в дипломатической сфере. Необходимо новое качество работы с партнерами Украины для выполнения договоренностей о поставках оружия", — заявил глава государства.

Задержки в выполнении договоренностей 

Он отметил, что договоренности, достигнутые на уровне лидеров, должны выполняться значительно быстрее и полнее.

"Соединённые Штаты Америки и договорённость о лицензиях на производство "Пэтриотов". Европа и наша работа с партнёрами, прежде всего, над производством собственной европейской противоракетной системы, а также другие проекты именно такого рода — в сфере оборонного сотрудничества. Также пакеты поддержки для Украины, которые были объявлены, но на сегодняшний день не реализованы полностью", — рассказал Зеленский.

Читайте также: Зеленский анонсировал кадровые изменения, в частности в дипломатическом корпусе: В ближайшие недели будем все решать

Автор: 

дипломатия (1438) Зеленский Владимир (24790)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Невже корабельних сосен замінять фахові дипломати?
показать весь комментарий
11.07.2026 21:40 Ответить
+8
Ви що! 😲 Це ж порошенківщина - вчорашній день! Щось креативніше придумають. Може згадають про пса Патрона? 🤔
показать весь комментарий
11.07.2026 21:42 Ответить
+5
Знову відбір з Окружної - чи зашкварених на дипломатів
показать весь комментарий
11.07.2026 21:40 Ответить

Загрузка...

 
 