Зеленский анонсировал изменения на дипломатических направлениях: Нужно новое качество работы с партнерами

Президент Владимир Зеленский заявил, что готовит изменения в дипломатической сфере.

Об этом он сообщил в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

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Новое качество работы

"Готовлю изменения в дипломатической сфере. Необходимо новое качество работы с партнерами Украины для выполнения договоренностей о поставках оружия", — заявил глава государства.

Задержки в выполнении договоренностей

Он отметил, что договоренности, достигнутые на уровне лидеров, должны выполняться значительно быстрее и полнее.

"Соединённые Штаты Америки и договорённость о лицензиях на производство "Пэтриотов". Европа и наша работа с партнёрами, прежде всего, над производством собственной европейской противоракетной системы, а также другие проекты именно такого рода — в сфере оборонного сотрудничества. Также пакеты поддержки для Украины, которые были объявлены, но на сегодняшний день не реализованы полностью", — рассказал Зеленский.

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