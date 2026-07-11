Зеленський анонсував зміни на дипломатичних напрямах: Потрібна нова якість роботи з партнерами

Президент Володимир Зеленський заявив, що готує зміни на дипломатичних напрямках.

Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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Нова якість роботи

"Готую зміни на дипломатичних напрямах. Потрібна нова якість роботи з партнерами України для виконання домовленостей про постачання зброї", - заявив глава держави.

Затримки виконння домовленостей

Він зазначив, що домовленості, які є на рівні лідерів, повинні виконуватись значно швидше і повніше.

"Сполучені Штати Америки і домовленість про ліцензії для виробництва "петріотів". Європа і наша робота з партнерами передусім для виробництва власної європейської антибалістики, а також інші проєкти саме такої, захисної співпраці. Також пакети підтримки для України, які були оголошені, але станом на сьогодні не реалізовані повністю", - розповів Зеленський.

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