Зеленський анонсував кадрові зміни, зокрема в дипломатичному корпусі: Найближчими тижнями будемо все вирішувати

Президент Володимир Зеленський провів нараду з урядовцями та парламентарями щодо "кадрових питань, які потребують вирішення".

Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зміни в дипломатичному корпусі

"Треба більше активної внутрішньої роботи в державі. І, окрім того, є речі, які потребують заміни та виправлення в дипломатичному корпусі", - сказав глава держави.

Зеленський додав, що "найближчими тижнями будемо все це вирішувати".

Читайте також: Є кадрові питання, які потребують вирішення, - Зеленський анонсував зміни в урядових структурах з наступного тижня