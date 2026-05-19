3 204 50
Зеленский анонсировал кадровые изменения, в частности - в дипломатическом корпусе: В ближайшие недели будем все решать
Президент Владимир Зеленский провел совещание с членами правительства и парламентариями по "кадровым вопросам, требующим решения".
Об этом он сообщил в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.
Изменения в дипломатическом корпусе
"Нужно больше активной внутренней работы в государстве. И, кроме того, есть вещи, которые требуют замены и исправления в дипломатическом корпусе", - сказал глава государства.
Зеленский добавил, что "в ближайшие недели будем все это решать".
Топ комментарии
+27 Alex G.
показать весь комментарий19.05.2026 00:17 Ответить Ссылка
+23 Sergey #606813
показать весь комментарий19.05.2026 00:16 Ответить Ссылка
+17 Герхард
показать весь комментарий19.05.2026 00:21 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Цинізм його замовчування, підтверджує причинно-наслідкові сутність та наслідки дій зеленського та корупціонерів, з Урядового кварталу, з 2020 року!!!!
Только вот ма-а-аленький вопрос: Кто же это все довел до такого состояния? Какой "Вова" это сделал?
Бурхливо !
Після чого голова місцевої громади запропонував висунути чоловіка в президенти.
- 42 роки, не лох, чотиразовий ухилянт - непогана стартова позиція! - зазначив голова, - Ну і плюс невтік!
- А на піаніно він грати може "одним пальцем"?
- Навчиться!
- Ну от коли навчиться, то тільки потім. Бо то важливе вміння для керування країною.
- Дадім єму 100 днєй!
2. Андрія Борисовича призначити послом де небудь, де приймуть
Але як до міністра закордонних, вміння вести переговори - ніяких.
Підтримую.
Він зберіг, саме зберіг, стару корупційну систему при якій йому було звично і зручно керувати.
І Порох і Зе для мене одного поля ягоди. Тільки один - президент застою, а другий - президент стагнації.
Попередник попросив назвати «Найголовнішу претензію...». Її було названо.
Просите перелік? Просто наведу кілька фактів, але системних.
■ Загравання з сепаратистами: Неля Штепа при ньому трохи побула у СІЗО, у 2019 стала кандидатом від ОПЗЖ, а зараз десь переховується. І це тільки один з прикладів.
■ Торгівля з ЛуганДоном, електрика на Крим.
■ Відмова його і його блоку прийняти Закон про опозицію. Самовпевненість що не програють. Зараз мабуть кусають лікті.
Досить?
Бо цілу «простиню» його системних помилок виписувати не збираюсь.
Ти ще забув написати, як Порошенко підвищив ціни на цибулю в АТБ.
Вибач, але я на це марення типового ЗЕ-маніпулятора відповідати не буду, бо закінчиться тим, що пошлю на йух і мене в черговий раз забанять.
Але я так і не почув відповіді на запитання, що такого жахливого зробив Порошенко - і тебе влаштувала кандидатура Зеленського? Навіщо ти своїм вибором кинув країну в хаос?
Але для його виборців - у всьому винен Порошенко, при якому був жах, як каже Анатолій Усиченко про цілу «простиню» його системних помилок."
Для мене не існує ідолів і кумирів. Тому якщо конкретний мінус я на нього вказую.
Мрія про «гарного гетьмана» який усе розрулить присутня як прибічникам Порошенка так і Зе. Тобто вони всі разом прибічники пірамідально-патерналістської системи керування. А ця структура дуже крихка.
Тому я прибічник побудови мережевої системи управління державою, а не гетьмансько-президентскої. Приклад США наочний. Як один довбень при владі може все запакостити і ніяка демократія не може вдагнути йому гамівну сорочку.
Сподіваюсь на наступних виборах на противагу т.зв. «особистостям» виборах вже будуть висуватись команди фахівців які обиратимуть лідера на посаду преза тільки для преставницва.