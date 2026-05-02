Есть кадровые вопросы, требующие решения, — Зеленский анонсировал изменения в правительственных структурах со следующей недели

Сегодня, 2 мая 2026 года, президент Украины Владимир Зеленский согласовал с премьер-министром Украины Юлией Свириденко позиции в переговорах с партнерами по вопросам финансовой поддержки Украины и реализации уже достигнутых договоренностей различного уровня.

Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Помощь Украине от партнеров

"Важно, чтобы каждый пакет поддержки, о котором было объявлено, реализовывался именно тогда, когда это действительно нужно", — подчеркнул глава государства.

Кадровые вопросы

Как отмечается, они также обсудили график запланированного усиления правительственных структур: есть кадровые вопросы, требующие решения.

"По некоторым кадровым позициям нужно продолжить диалог с парламентариями. Часть кадровых вопросов на уровне решений Кабинета Министров Украины договорились решить на следующей неделе", — резюмирует Зеленский.

