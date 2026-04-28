Зеленский анонсировал кадровые решения в ГП "Леса Украины"

Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Юлией Свириденко кадровые вопросы, в частности, в государственных компаниях, таких как "Леса Украины".

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Проблемы лесной отрасли

"В последние недели поступает много информации о нерешенности критических проблем лесной отрасли и защиты наших Карпат и других важных природных сред Украины. Договорились с премьер-министром о пересмотре приоритетов соответствующей политики и новых кадровых подходах. В ближайшее время будут приняты решения", — заявил президент.

