Зеленский анонсировал кадровые решения в ГП "Леса Украины"

Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Юлией Свириденко кадровые вопросы, в частности, в государственных компаниях, таких как "Леса Украины".

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Проблемы лесной отрасли

"В последние недели поступает много информации о нерешенности критических проблем лесной отрасли и защиты наших Карпат и других важных природных сред Украины. Договорились с премьер-министром о пересмотре приоритетов соответствующей политики и новых кадровых подходах. В ближайшее время будут приняты решения", — заявил президент.

Автор: 

Зеленский Владимир (24065) Свириденко Юлия (445) Леса Украины (25)
Топ комментарии
+4
Та що в тих ДП "Ліси України"обговорювати!? ДП залишилось, а лісів в Україні - немає!
Правильно це тепер назвати так ДП "Пенькі України"!
Треба перевірити, сільки було зрізано зеленого банатства України, роздеребанено, вкрадено, вивезено за кордон, спалено підпалами!
Все керівництво та очільників департаментів ДП "Ліси України" треба притягнути до відповідальності за тотальне знищення лісів в Україн!
28.04.2026 19:26 Ответить
+3
А звіти попередніх владєльцев «Лісів України», з 2019 року, коли будуть???? У ВРУ і керовників Рахункової палаті та Мінприроди, є чимало запитань щодо залишків, отих ЛІСІВ в Україні??? Особливо щодо лісів, в Чернобильській охороняємій державою зоні!!!
Там роботи правоОхоронним органам, чимало з кєровніками, поки вони РАПТОМ не потікали, як генпрокурори за кордон!?!?!?
28.04.2026 19:23 Ответить
+3
Да, лесов в Украине мало осталось, зато дубов по кабинетам хоть пруд пруди, тьма тьмущая...
28.04.2026 19:33 Ответить
Ну ось... Спеціаліст по лісах і лісниках...
28.04.2026 19:17 Ответить
Спеціаліст по соснах
28.04.2026 21:31 Ответить
28.04.2026 19:23 Ответить
Пізно, вже повтікали.
Особливо є такий у них департамент, що розвивав інновації, науку й ще якусь фігню, а по суті - видумував, як так написати документи, щоб вкрасти по більше лісу, та й щоб ніхто нічого не виявив і "відносно чесно" все це зховати та продати.
28.04.2026 19:29 Ответить
Цілий Дерартамент у КМУ здержсекретарем так пильнують за цим лісом з Мінприроди та «Лісами України», що уже і самих насаджень немає!!
У Карпатах вздовж доріг, так-сяк росте, а далі від дороги - все вирубано! Так і зкосмосу це добре видно уже!!! Без дронів…
28.04.2026 19:42 Ответить
28.04.2026 19:26 Ответить
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ ТОЧНО Ж..па ЗАМІСТЬ ЛІСІВ,ПРИ ЯНУКАНІ ПОЧАЛИ РУБАТИ ПРИ ЗЕЛІ ВЖЕ ПРОДОВЖИЛИ
28.04.2026 21:09 Ответить
28.04.2026 19:33 Ответить
мульйон дерев зрізали і продали .а "зепоцріот" обіцяв насадити їх...
28.04.2026 19:39 Ответить
Зараз дров нарубає, он вже одне бревно їздить з дерьмаком по окопах
28.04.2026 19:47 Ответить
Зеля видно цікавиться, де його мільярд дерев?
28.04.2026 19:57 Ответить
Де твій обіцяний "мільярд дерев", лісник занюханий.
28.04.2026 20:53 Ответить
Що, не виконали обіцянку-цяцянку мільярд дерев?
28.04.2026 22:42 Ответить
Президент України є главою держави, гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності та додержання Конституції. Основні обов'язки включають представництво України у міжнародних відносинах, керівництво зовнішньополітичною діяльністю, верховне командування Збройними Силами та право законодавчої ініціативи.
Хто дописав в Конституцію України в обов'язки Президента призначати керівників в "Ліси України" і проводити "Велике крадівництво"???
28.04.2026 22:45 Ответить
 
 