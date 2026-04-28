1 014 14
Зеленский анонсировал кадровые решения в ГП "Леса Украины"
Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Юлией Свириденко кадровые вопросы, в частности, в государственных компаниях, таких как "Леса Украины".
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Проблемы лесной отрасли
"В последние недели поступает много информации о нерешенности критических проблем лесной отрасли и защиты наших Карпат и других важных природных сред Украины. Договорились с премьер-министром о пересмотре приоритетов соответствующей политики и новых кадровых подходах. В ближайшее время будут приняты решения", — заявил президент.
Там роботи правоОхоронним органам, чимало з кєровніками, поки вони РАПТОМ не потікали, як генпрокурори за кордон!?!?!?
Особливо є такий у них департамент, що розвивав інновації, науку й ще якусь фігню, а по суті - видумував, як так написати документи, щоб вкрасти по більше лісу, та й щоб ніхто нічого не виявив і "відносно чесно" все це зховати та продати.
У Карпатах вздовж доріг, так-сяк росте, а далі від дороги - все вирубано! Так і зкосмосу це добре видно уже!!! Без дронів…
Правильно це тепер назвати так ДП "Пенькі України"!
Треба перевірити, сільки було зрізано зеленого банатства України, роздеребанено, вкрадено, вивезено за кордон, спалено підпалами!
Все керівництво та очільників департаментів ДП "Ліси України" треба притягнути до відповідальності за тотальне знищення лісів в Україн!
Хто дописав в Конституцію України в обов'язки Президента призначати керівників в "Ліси України" і проводити "Велике крадівництво"???