Третина мільярда за знищений ліс: прокуратура подала рекордні позови проти "Лісів України"

Прокуратура Івано-Франківської області звернулася до Господарського суду з позовом проти державного підприємства "Ліси України" щодо відшкодування майже 387 млн грн збитків, завданих незаконною вирубкою в національному парку "Гуцульщина".

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, упродовж 2022 року посадові особи тодішнього ДП "Кутське лісове господарство" організували системне знищення лісових насаджень на території Яблунівського та Березівського лісництв. Під вирубку потрапили цінні ділянки природно-заповідного фонду - національного природного парку "Гуцульщина".

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Роботи проводилися без необхідних погоджень і лімітів, зокрема без дозволів профільного міністерства, обласного управління екології та науково-технічної ради нацпарку. Для прикриття використовували підроблену документацію: дерева масово знищували під виглядом "санітарного оздоровлення", а в актах зазначали як "прохідні" рубки або "переформування".

У період із квітня по грудень 2022 року незаконно знищено понад 9 тис. дерев на площі більш як 108 гектарів. Сума завданих державі збитків становить 386 813 845 грн.

У прокуратурі зазначають, що йдеться не про поодинокі порушення, а про організовану та системну схему.

Господарський суд Івано-Франківської області вже відкрив провадження у справі. Наразі досудове розслідування щодо посадовців лісгоспу завершено, обвинувальні акти передано до суду.

Нагадаємо, у лютому цього року голова наглядової ради державного підприємства "Ліси України" Олексій Кучер ухвалив рішення залишити свою посаду.

Як повідомлялося, у січні 2025 року Кабінет міністрів погодив чотирьох із п’яти членів наглядової ради "Лісів України": Маркіяна Витвицького, Робертса Стріпніекса та Янне Харьюнпаа як незалежних членів, а також Олексія Кучера як представника держави. Після його виходу в складі ради залишилося три члени.

Олексій Кучер ‒ колишній народний депутат від партії "Слуга народу". У 2019-2020 роках він очолював Харківську обласну державну адміністрацію, а у 2021 році був призначений Кабміном головою Державної регуляторної служби України.