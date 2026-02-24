Наглядова рада "Лісів України" залишилась без голови

Голова наглядової ради держпідприємства "Ліси України" Олексій Кучер вирішив піти з цієї посади.

Про це генеральний директор ДП "Ліси України" Юрій Болоховець повідомив у Facebook.

"Олексій Кучер залишає наглядову раду ДП "Ліси України". Незалежні члени наглядової продовжують працювати, сподіваємося на максимально оперативне призначення в раду представників держави", – написав керівник підприємства.

Як повідомлялося, у січні 2025 року Кабмін погодив кандидатури чотирьох з п’яти членів наглядової ради "Лісів України" – Маркіяна Витвицького, Робертса Стріпніекса, Янне Харьюнпаа як незалежних членів та Олексія Кучера як представника держави. Відтак, наразі у наглядовій раді залишається 3 члени.

Олексій Кучер – колишній народний депутат від "Слуги народу". У у 2019-2020 роках він очолював Харківську ОДА, а у 2021 році Кабмін призначив його головою Державної регуляторної служби України.

Того ж року на той час голова Нацагентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков вносив припис Кабінету Міністрів з вимогою провести службове розслідування та притягнути до дисциплінарної відповідальності голову ДРС Олексія Кучера за недостовірне декларування.

Так, у декларації Олексій Кучер зазначив, що володіє криптовалютою Bitcoin вартістю 13,1 млн грн, проте на запит НАЗК не зміг підтвердити наявність цього активу. Водночас, за даними Податкової служби, загальний дохід Олексія Кучера та членів його родини за весь час роботи з 2001 до 2020 року становить лише 880,68 тис. грн.

При цьому, згідно з декларацією за 2018 рік, до обрання народним депутатом, сім'я Кучера взагалі не мала доходів. У власності Олексій Кучер вказав $87 тис. готівкою у себе та $205 тис. – у дружини, а також 77 біткоїнів вартістю $299,2 тис.

У НАЗК вважали, що Кучер вказав у декларації недостовірні відомості про володіння криптовалютою, чим скоїв злочин, передбачений частиною 2 статті 366-2 Кримінального кодексу.