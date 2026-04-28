Зеленський анонсував кадрові рішення в ДП "Ліси України"

Зеленський готує кадрові рішення в Лісах України

Президент Володимир Зеленський обговорив із премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко кадрові питання, зокрема, в державних компаніях, таких як "Ліси України".

Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

Проблеми лісової галузі

"Цими тижнями надходить багато інформації про неврегульованість критичних проблем лісової галузі та захисту наших Карпат й інших вагомих природних середовищ України. Домовились із премʼєр-міністром про перегляд пріоритетів відповідної політики та нові кадрові підходи. Найближчим часом будуть рішення", - заявив президент.

Читайте також: Третина мільярда за знищений ліс: прокуратура подала рекордні позови проти "Лісів України"

Зеленський Володимир (27594) Свириденко Юлія (862) Ліси України (69)
Топ коментарі
Та що в тих ДП "Ліси України"обговорювати!? ДП залишилось, а лісів в Україні - немає!
Правильно це тепер назвати так ДП "Пенькі України"!
Треба перевірити, сільки було зрізано зеленого банатства України, роздеребанено, вкрадено, вивезено за кордон, спалено підпалами!
Все керівництво та очільників департаментів ДП "Ліси України" треба притягнути до відповідальності за тотальне знищення лісів в Україн!
28.04.2026 19:26 Відповісти
А звіти попередніх владєльцев «Лісів України», з 2019 року, коли будуть???? У ВРУ і керовників Рахункової палаті та Мінприроди, є чимало запитань щодо залишків, отих ЛІСІВ в Україні??? Особливо щодо лісів, в Чернобильській охороняємій державою зоні!!!
Там роботи правоОхоронним органам, чимало з кєровніками, поки вони РАПТОМ не потікали, як генпрокурори за кордон!?!?!?
28.04.2026 19:23 Відповісти
Да, лесов в Украине мало осталось, зато дубов по кабинетам хоть пруд пруди, тьма тьмущая...
28.04.2026 19:33 Відповісти
Ну ось... Спеціаліст по лісах і лісниках...
28.04.2026 19:17 Відповісти
Спеціаліст по соснах
28.04.2026 21:31 Відповісти
А звіти попередніх владєльцев «Лісів України», з 2019 року, коли будуть???? У ВРУ і керовників Рахункової палаті та Мінприроди, є чимало запитань щодо залишків, отих ЛІСІВ в Україні??? Особливо щодо лісів, в Чернобильській охороняємій державою зоні!!!
Там роботи правоОхоронним органам, чимало з кєровніками, поки вони РАПТОМ не потікали, як генпрокурори за кордон!?!?!?
28.04.2026 19:23 Відповісти
Пізно, вже повтікали.
Особливо є такий у них департамент, що розвивав інновації, науку й ще якусь фігню, а по суті - видумував, як так написати документи, щоб вкрасти по більше лісу, та й щоб ніхто нічого не виявив і "відносно чесно" все це зховати та продати.
28.04.2026 19:29 Відповісти
Цілий Дерартамент у КМУ здержсекретарем так пильнують за цим лісом з Мінприроди та «Лісами України», що уже і самих насаджень немає!!
У Карпатах вздовж доріг, так-сяк росте, а далі від дороги - все вирубано! Так і зкосмосу це добре видно уже!!! Без дронів…
28.04.2026 19:42 Відповісти
Та що в тих ДП "Ліси України"обговорювати!? ДП залишилось, а лісів в Україні - немає!
Правильно це тепер назвати так ДП "Пенькі України"!
Треба перевірити, сільки було зрізано зеленого банатства України, роздеребанено, вкрадено, вивезено за кордон, спалено підпалами!
Все керівництво та очільників департаментів ДП "Ліси України" треба притягнути до відповідальності за тотальне знищення лісів в Україн!
28.04.2026 19:26 Відповісти
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ ТОЧНО Ж..па ЗАМІСТЬ ЛІСІВ,ПРИ ЯНУКАНІ ПОЧАЛИ РУБАТИ ПРИ ЗЕЛІ ВЖЕ ПРОДОВЖИЛИ
28.04.2026 21:09 Відповісти
Да, лесов в Украине мало осталось, зато дубов по кабинетам хоть пруд пруди, тьма тьмущая...
28.04.2026 19:33 Відповісти
мульйон дерев зрізали і продали .а "зепоцріот" обіцяв насадити їх...
28.04.2026 19:39 Відповісти
Зараз дров нарубає, он вже одне бревно їздить з дерьмаком по окопах
28.04.2026 19:47 Відповісти
Зеля видно цікавиться, де його мільярд дерев?
28.04.2026 19:57 Відповісти
Де твій обіцяний "мільярд дерев", лісник занюханий.
28.04.2026 20:53 Відповісти
Що, не виконали обіцянку-цяцянку мільярд дерев?
28.04.2026 22:42 Відповісти
Президент України є главою держави, гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності та додержання Конституції. Основні обов'язки включають представництво України у міжнародних відносинах, керівництво зовнішньополітичною діяльністю, верховне командування Збройними Силами та право законодавчої ініціативи.
Хто дописав в Конституцію України в обов'язки Президента призначати керівників в "Ліси України" і проводити "Велике крадівництво"???
28.04.2026 22:45 Відповісти
 
 