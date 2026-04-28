Зеленський анонсував кадрові рішення в ДП "Ліси України"
Президент Володимир Зеленський обговорив із премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко кадрові питання, зокрема, в державних компаніях, таких як "Ліси України".
Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.
Проблеми лісової галузі
"Цими тижнями надходить багато інформації про неврегульованість критичних проблем лісової галузі та захисту наших Карпат й інших вагомих природних середовищ України. Домовились із премʼєр-міністром про перегляд пріоритетів відповідної політики та нові кадрові підходи. Найближчим часом будуть рішення", - заявив президент.
Там роботи правоОхоронним органам, чимало з кєровніками, поки вони РАПТОМ не потікали, як генпрокурори за кордон!?!?!?
Особливо є такий у них департамент, що розвивав інновації, науку й ще якусь фігню, а по суті - видумував, як так написати документи, щоб вкрасти по більше лісу, та й щоб ніхто нічого не виявив і "відносно чесно" все це зховати та продати.
У Карпатах вздовж доріг, так-сяк росте, а далі від дороги - все вирубано! Так і зкосмосу це добре видно уже!!! Без дронів…
Правильно це тепер назвати так ДП "Пенькі України"!
Треба перевірити, сільки було зрізано зеленого банатства України, роздеребанено, вкрадено, вивезено за кордон, спалено підпалами!
Все керівництво та очільників департаментів ДП "Ліси України" треба притягнути до відповідальності за тотальне знищення лісів в Україн!
Хто дописав в Конституцію України в обов'язки Президента призначати керівників в "Ліси України" і проводити "Велике крадівництво"???