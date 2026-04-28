Зеленський анонсував кадрові рішення в ДП "Ліси України"

Президент Володимир Зеленський обговорив із премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко кадрові питання, зокрема, в державних компаніях, таких як "Ліси України".

Про це глава держави повідомив у телеграм.

Проблеми лісової галузі

"Цими тижнями надходить багато інформації про неврегульованість критичних проблем лісової галузі та захисту наших Карпат й інших вагомих природних середовищ України. Домовились із премʼєр-міністром про перегляд пріоритетів відповідної політики та нові кадрові підходи. Найближчим часом будуть рішення", - заявив президент.

