Є кадрові питання, які потребують вирішення, - Зеленський анонсував зміни в урядових структурах з наступного тижня

Сьогодні, 2 травня 2026 року, президент України Володимир Зеленський скоординували з премʼєр-міністром України Юлією Свириденко позиції в перемовинах із партнерами щодо фінансової підтримки України та реалізації вже досягнутих домовленостей різного рівня.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Допомога Україні від партнерів

"Важливо, щоб кожен пакет підтримки, про який було оголошено, реалізовувався саме тоді, коли це справді потрібно", - наголосив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський анонсував кадрові рішення в ДП "Ліси України"

Кадрові питання

Як зазначається, вони також обговорили графік запланованого посилення урядових структур: є кадрові питання, які потребують вирішення.

"По деяких кадрових позиціях треба продовжити діалог із парламентарями. Частину кадрових питань на рівні рішень Кабінету Міністрів України домовилися забезпечити наступного тижня", - резюмує Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив нових керівників департаментів контррозвідки СБУ