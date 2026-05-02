Є кадрові питання, які потребують вирішення, - Зеленський анонсував зміни в урядових структурах з наступного тижня
Сьогодні, 2 травня 2026 року, президент України Володимир Зеленський скоординували з премʼєр-міністром України Юлією Свириденко позиції в перемовинах із партнерами щодо фінансової підтримки України та реалізації вже досягнутих домовленостей різного рівня.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Допомога Україні від партнерів
"Важливо, щоб кожен пакет підтримки, про який було оголошено, реалізовувався саме тоді, коли це справді потрібно", - наголосив глава держави.
Кадрові питання
Як зазначається, вони також обговорили графік запланованого посилення урядових структур: є кадрові питання, які потребують вирішення.
"По деяких кадрових позиціях треба продовжити діалог із парламентарями. Частину кадрових питань на рівні рішень Кабінету Міністрів України домовилися забезпечити наступного тижня", - резюмує Зеленський.
"Всєх уволю, розбійники !"
погрюкати ліжками, а потім знову погоцати на бюджеті та західній допомозі
уме... Чебурек ?
хто стане тим славетним царем Іродом, який "ізоб'є" геть всіх вов ?
бо саме "вов", а не володимирів, мені геть НЕ жалко !
Або,він навіть не приховає свій авторитаризм перед світом,в першу чергу, перед Заходом.
Так у нас влаштовано.
Десь на болотах таке вже давно не дивина.