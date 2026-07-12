Стефанішина попросила про звільнення з посади посла в США за особистих обставин, - ЗМІ
Надзвичайний та повноважний посол України в США Ольга Стефанішина попросила про завершення дипломатичної служби за особистих обставин.
Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на обізнане джерело, інформує Цензор.НЕТ.
Залишає посаду за особистих обставин
За словами співрозмовника агентства, Стефанішина попросила про завершення служби із особистих обставин ще минулого тижня.
"Президент задоволений роботою Стефанішиної", – додало джерело.
Що передувало?
- Як зазначалося, прем'єрка Юлія Свириденко піде з посади через зміну політичної стратегії України.
- За словами Железняка, Свириденко, ймовірно, буде призначена послом у США, на посаду прем’єра розглядаються 4 кандидати.
- Василенко-Смаглюк інформує, що "Слуга народу" 14 липня обговорить кадрові питання. Кандидати на прем’єра - Корецький, Шмигаль і Федоров.
Топ коментарі
+8 Степан Лукашёв
показати весь коментар12.07.2026 18:19 Відповісти Посилання
+6 Nika Vesela
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+5 Green Bill #603485
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