Стефанішина попросила про звільнення з посади посла в США за особистих обставин, - ЗМІ

Надзвичайний та повноважний посол України в США Ольга Стефанішина попросила про завершення дипломатичної служби за особистих обставин.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на обізнане джерело, інформує Цензор.НЕТ.

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Залишає посаду за особистих обставин

За словами співрозмовника агентства, Стефанішина попросила про завершення служби із особистих обставин ще минулого тижня.

"Президент задоволений роботою Стефанішиної", – додало джерело.

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Що передувало?

Як зазначалося, прем'єрка Юлія Свириденко піде з посади через зміну політичної стратегії України.

За словами Железняка, Свириденко, ймовірно, буде призначена послом у США, на посаду прем’єра розглядаються 4 кандидати.

Василенко-Смаглюк інформує, що "Слуга народу" 14 липня обговорить кадрові питання. Кандидати на прем’єра - Корецький, Шмигаль і Федоров.

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