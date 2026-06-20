Двопартійний законопроєкт SABER: активи РФ можуть піти на підтримку України, - Стефанішина

Двопартійний законопроєкт SABER у Конгресі США розширює дискусію щодо використання активів РФ для оборони України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу повідомила посол України у США Ольга Стефанішина.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Хороша новина з Капітолійського пагорба: у Сенаті США представлено двопартійний законопроєкт під назвою SABER Act, який знову актуалізує питання використання заморожених російських суверенних активів на користь України", – зазначила вона.

За словами посла, важливо, що сьогоднішня ініціатива спрямовує дискусію в бік можливого застосування цих коштів для підтримки оборонних потреб України, зокрема в контексті закупівлі озброєння та військового обладнання".

Ідеться про продовження попередньої законодавчої роботи, розпочатої з ухваленням закону REPO та подальшою ініціативою REPO Implementation Act, представленою в Конгресі у жовтні 2025 року.

"Нинішній законопроєкт розвиває цей підхід і розширює політичну дискусію щодо практичних механізмів використання російських активів", – наголосила Стефанішина.

Вона також зауважила, що ініціатива узгоджується з підходом адміністрації президента США Дональда Трампа до використання заморожених активів держав-порушників як інструменту зовнішньої політики та зміцнення безпеки.

"Такий підхід розглядається як прагматичний шлях посилення підтримки України без додаткового навантаження на американських платників податків", – зауважила посол.

Що передувало?

У Сенаті США двопартійна група з шести законодавців зареєструвала законопроєкт SABER, який дозволить конфісковувати заморожені суверенні активи РФ і спрямовувати ці мільярди доларів безпосередньо на купівлю зброї та військової техніки для ЗСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європа має повернутися до обговорення заморожених росактивів для фінансування України, - Будріс