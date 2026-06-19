Сенатори США пропонують купувати зброю для України за рахунок конфіскованих активів РФ

У Сенаті США двопартійна група з шести законодавців зареєструвала законопроєкт SABER, який дозволить конфісковувати заморожені суверенні активи РФ і спрямовувати ці мільярди доларів безпосередньо на купівлю зброї та військової техніки для ЗСУ.

Про це йдеться в заяві на сайті американського сенатора Тіма Кейна, передає Цензор.НЕТ.

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Ліквідація обмежень закону REPO

Суть нового законодавчого акту SABER полягає у зміні цільового призначення конфіскованих російських грошей. Чинний до цього часу американський закон REPO дозволяв вилучати суверенні активи РФ під юрисдикцією США, проте обмежував їх використання суто мирними цілями — відбудовою інфраструктури, гуманітарною допомогою постраждалим та фінансуванням міжнародних компенсаційних фондів.

Новий законопроєкт SABER повністю нівелює ці рамки. У разі його ухвалення, Білий дім отримає легальне право купувати на вилучені російські гроші бойові літаки, артилерійські снаряди, системи ППО та будь-яке інше військове обладнання, необхідне Силам оборони України на передовій для протидії російській агресії.

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Хто просуває ініціативу в Конгресі

Законопроєкт має двопартійну підтримку — його авторами та ініціаторами виступили три впливові демократи й три республіканці: Тім Кейн, Кріс Кунс, Шелдон Вайтхаус, Джон Корнін, Роджер Вікер та Чак Грасслі.

Аргументи сенаторів США: позиція авторів

Американські законодавці переконані, що використання грошей ворога для зміцнення української армії є вершиною історичної справедливості та найкращим оборонним рішенням.

"Закон про REPO заклав важливу основу для вилучення та перепрофілювання мільярдів доларів заморожених російських активів. Розширюючи дозволене використання коштів для поповнення арсеналу України, це законодавство змусить Путіна оплатити рахунки за озброєння України", – заявив Корнін.

"Ця підтримка України не коштує американським платникам податків жодного цента", – підкреслив Грасслі.

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Своєю чергою представники Демократичної партії наголошують на довгостроковій безпеці. Сенатор Тім Кейн зауважив, що міжнародна спільнота зобов'язана дати Україні абсолютно все для успіху на полі бою.

"Україна перебуває на передовій боротьби за свободу в Європі, захищаючи решту світу від безпідставної агресії Путіна", — зазначив Кунс. "Українська армія мужньо бореться в неймовірно складних умовах, і ми маємо забезпечити її необхідними засобами та коштами, щоб перемогти Путіна на полі бою та відродити країну ще сильнішою після закінчення війни. Завдяки цьому двопартійному законопроекту ми відкриваємо нові шляхи для надання підтримки, щоб забезпечити безпеку як нашої країни, так і України".

"Сотні мільярдів доларів заморожених російських коштів слід використати з користю для відбиття російських загарбників та підтримки хоробрих українців, які борються за свободу. Вони повинні мати всі доступні засоби для самозахисту", - резюмували сенатори Шелдон Вайтхаус та Роджер Вікер.

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