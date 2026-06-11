Комітет Сенату США просить виділити Україні $750 мільйонів безпекової допомоги

Комітет Сенату США з питань збройних сил у четвер підтримав продовження надання безпекової допомоги Україні та збільшення фінансування до 750 млн доларів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Reuters.

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Рішення Сенату щодо допомоги Україні

У комітеті, де більшість мають республіканці, заявили про завершення роботи над своєю версією Закону про національну оборону США. Документ визначає оборонну політику Пентагону.

Проєкт передбачає виділення 750 млн доларів для Ініціативи з надання безпекової допомоги Україні. У межах цієї програми американські компанії отримують оплату за постачання озброєння для Збройних сил України.

"Комітет завершив роботу над версією Закону про національну оборону, яка передбачає 750 мільйонів доларів для України", – йдеться у повідомленні.

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Подальший розгляд законопроєкту

Палата представників раніше ухвалила власний варіант документа, який також включає допомогу Україні та нові санкції проти Росії.

Після схвалення комітетів обох палат законопроєкти мають пройти голосування у повному складі Сенату та Палати представників. Далі буде погоджено компромісний варіант, який передадуть на підпис президенту США Трампу.

Законопроєкт також передбачає оборонні витрати США на рівні 1,15 трильйона доларів.

Про те, що Вашингтон тимчасово заморозив активну фазу тристороннього переговорного треку між Україною, США та РФ, переключивши головних дипломатичних перемовників Дональда Трампа на врегулювання війни в Ірані заявив колишній спецпосланець президента США з питань України, генерал у відставці Кіт Келлог.

Водночас у Штатах таку паузу вважають позитивною для Києва.

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