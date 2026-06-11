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Новини Мирні перемовини Переговори України та РФ
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Процес переговорів між Україною, США та РФ призупинений. Це насправді добре для Києва, - Келлог

Ексспецпредставник США з питань України Кіт Келлог

Вашингтон тимчасово заморозив активну фазу тристороннього переговорного треку між Україною, США та РФ, переключивши головних дипломатичних перемовників Дональда Трампа на врегулювання війни в Ірані. Водночас у Штатах таку паузу вважають позитивною для Києва.

Про це у коментарі "Суспільному" заявив колишній спецпосланець президента США з питань України, генерал у відставці Кіт Келлог, передає Цензор.НЕТ.

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Кадровий маневр Трампа: від України до Ірану

Келлог підтвердив, що ключові фігури, які раніше вели діалог зі сторонами щодо завершення війни в Україні, наразі сфокусовані війною в Ірані.

"Пам'ятаєте двох переговірників, які працюють над Іраном, Стівен Віткофф та Джаред Кушнер також є переговірниками між Україною та Росією, і ви не можете бути у двох місцях одночасно. Тож, добре, що вони зараз працюють з Іраном, і я думаю, що процес переговорів фактично призупинено. Це непогано. Це насправді добре", - вважає він.

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Успіхи України

  • Він наголосив, що така концентрація Вашингтона на протидії Ірану тимчасово "залишає Україну саму виконувати свою роботу". Проте, на переконання Келлога, це не несе критичних ризиків для Києва, адже "Україна справді добре справляється із Росією".

Американський політик закликав європейських союзників, зокрема країни Балтії та Польщу, припинити паніку та "заламувати руки" через нібито загрозу масштабного російського вторгнення на територію НАТО. Росія наразі повністю виснажена війною проти України.

"Я б не хвилювався з цього приводу. Я думаю, що всім потрібно трохи розслабитися і не захоплюватися цим. Я не думаю, що Путін має зараз можливості піти до Балтії, піти до Польщі, фактично розширити свої можливості за межі того, де він діє зараз. У нього немає такої бойової потужності. Українці фактично знищили російське військо", - заявив ексспецпредставник.

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Санкції, лист до Путіна та візит до Києва

У відповідь на закиди щодо можливого таємного послаблення економічного тиску на Москву з боку команди Трампа, Келлог запевнив, що американський санкційний пакет проти Росії "ще далеко не завершений" і робота над обмеженнями триває.

Він також позитивно оцінив нещодавні прямі дипломатичні кроки Києва, зокрема лист Володимира Зеленського до Володимира Путіна (переданий через непублічні канали). Келлог зауважив, що не бачив тексту документа, але вважає позитивним сам факт початку діалогу.

Генерал наголосив, що кінцевою метою Дональда Трампа залишається стабільний мир, оскільки "п’яти років війни абсолютно достатньо".

Наприкінці Келлог анонсував свій особистий візит до України, який має відбутися наприкінці літа 2026 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС про таємний візит Абрамовича у Київ: Зеленський використовує кожну можливість наблизити мир

Автор: 

перемовини (3819) США (26726) переговори з Росією (1617) Келлог Кіт (259)
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Топ коментарі
+7
Звісно добре, бо коли нібито союзник примушує тебе здати територію ворогу, то нах нужний такий «союзник»
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11.06.2026 21:03 Відповісти
+2
Хоть бы то сраное письмо перед интервью прочел. И чем лучше, что переговоров нет? Мы идем вперед, есть окно возможностей пока нас не тормознули?) Нет. Так в чем позитив?
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11.06.2026 21:10 Відповісти
+1
Цікаво а крім тринкання державних коштів на поїздки дипломатів на "переговори" яка дійсно була користь?
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11.06.2026 20:51 Відповісти
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Цікаво а крім тринкання державних коштів на поїздки дипломатів на "переговори" яка дійсно була користь?
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11.06.2026 20:51 Відповісти
Звісно добре, бо коли нібито союзник примушує тебе здати територію ворогу, то нах нужний такий «союзник»
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11.06.2026 21:03 Відповісти
Хоть бы то сраное письмо перед интервью прочел. И чем лучше, что переговоров нет? Мы идем вперед, есть окно возможностей пока нас не тормознули?) Нет. Так в чем позитив?
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11.06.2026 21:10 Відповісти
Дуже добре воювати сужими руками.
Це коли румуни кажуть, бийте по Україні так, щоб не прилітало в Румунію? Вибачення чи хоч щось буде?
"Європейці сказали Україні: "Повоюйте ще півтора-два роки. Ми дамо гроші" - джерело УП.
"Росія також вимагає повернути територію НАТО до кордонів 1997 року. Тобто, потіснити військових та військові об'єкти Альянсу з тих місць, де вони були розташовані після 1997 року."
То ми одні маємо воювати за все НАТО? Щось тут не те, тільки мені здається?

"Поки Україна воює, Європа в безпеці": голова Мюнхенської міжнародної конференції з питань безпеки в інтерв'ю DW

А якже декілька років тому казали, що перемогти ми можемо тільки технологічно, що "маленька совкова армія не переможе велику совкову" і т.д.?
Куди це все різко поділось з приходом Сирського? Тепер всі розмови, тільки як нахапати більше м'яса, і переважно обмежено придатних, непридатних, хворих, беззахисних...
Час людожерства?
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11.06.2026 21:26 Відповісти
Американцям не до того.
Опубліковані втрати США у Ізраїльсько-Іранській війні:
MQ-9 Reaper (БПЛА) - 24
KC-135 Stratotanker (літаки-заправники) - 7
MH-6 Little Bird (вертольоти) - 4
F-15E Strike Eagle (винищувачі-бомбардувальники) - 4
UH-60 Black Hawk (багатоцільові вертольоти) - 3
MC-130J Commando II (літаки спецоперацій) - 2
E-3 Sentry AWACS (літак дальнього радіолокаційного виявлення) - 1
AH-64 Apache (ударний вертоліт) - 1
MQ-4C Triton (розвідувальний БПЛА) - 1
F-35A Lightning II (винищувач 5-го покоління) - 1
HH-60W Jolly Green II (пошуково-рятувальний вертоліт) - 1
A-10 Thunderbolt II (штурмовик) - 1
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11.06.2026 21:44 Відповісти
24 рипера? Это пипец, они же очень дорогие вроде
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11.06.2026 22:01 Відповісти
Безпілотник MQ-9 Reaper: Базова вартість одного ударного дрона становить близько $30 млн. Проте комплексні контракти (з обслуговуванням та озброєнням) можуть коштувати до $150 млн.
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11.06.2026 22:14 Відповісти
Наверно что-то другое подумал, в принципе их не мало было сделано и не такие уж и дорогие.. Плюс они уже наверняка устарели практически
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11.06.2026 22:25 Відповісти
Якщо ситуація добра для нас, а воно так і є, то чому Зеленський, як навіжений, носиться зі своїми переговорами? Чи не ******* тут зрадою???
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11.06.2026 21:55 Відповісти
Да тут кругом одни плюшки прям. Я даже завидовал бы этой прекрасной стране если бы жил в загнивающей Германии или США )
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11.06.2026 23:03 Відповісти
 
 