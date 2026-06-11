Процес переговорів між Україною, США та РФ призупинений. Це насправді добре для Києва, - Келлог

Вашингтон тимчасово заморозив активну фазу тристороннього переговорного треку між Україною, США та РФ, переключивши головних дипломатичних перемовників Дональда Трампа на врегулювання війни в Ірані. Водночас у Штатах таку паузу вважають позитивною для Києва.

Про це у коментарі "Суспільному" заявив колишній спецпосланець президента США з питань України, генерал у відставці Кіт Келлог, передає Цензор.НЕТ.

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Кадровий маневр Трампа: від України до Ірану

Келлог підтвердив, що ключові фігури, які раніше вели діалог зі сторонами щодо завершення війни в Україні, наразі сфокусовані війною в Ірані.

"Пам'ятаєте двох переговірників, які працюють над Іраном, Стівен Віткофф та Джаред Кушнер також є переговірниками між Україною та Росією, і ви не можете бути у двох місцях одночасно. Тож, добре, що вони зараз працюють з Іраном, і я думаю, що процес переговорів фактично призупинено. Це непогано. Це насправді добре", - вважає він.

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Успіхи України

Він наголосив, що така концентрація Вашингтона на протидії Ірану тимчасово "залишає Україну саму виконувати свою роботу". Проте, на переконання Келлога, це не несе критичних ризиків для Києва, адже "Україна справді добре справляється із Росією".

Американський політик закликав європейських союзників, зокрема країни Балтії та Польщу, припинити паніку та "заламувати руки" через нібито загрозу масштабного російського вторгнення на територію НАТО. Росія наразі повністю виснажена війною проти України.

"Я б не хвилювався з цього приводу. Я думаю, що всім потрібно трохи розслабитися і не захоплюватися цим. Я не думаю, що Путін має зараз можливості піти до Балтії, піти до Польщі, фактично розширити свої можливості за межі того, де він діє зараз. У нього немає такої бойової потужності. Українці фактично знищили російське військо", - заявив ексспецпредставник.

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Санкції, лист до Путіна та візит до Києва

У відповідь на закиди щодо можливого таємного послаблення економічного тиску на Москву з боку команди Трампа, Келлог запевнив, що американський санкційний пакет проти Росії "ще далеко не завершений" і робота над обмеженнями триває.

Він також позитивно оцінив нещодавні прямі дипломатичні кроки Києва, зокрема лист Володимира Зеленського до Володимира Путіна (переданий через непублічні канали). Келлог зауважив, що не бачив тексту документа, але вважає позитивним сам факт початку діалогу.

Генерал наголосив, що кінцевою метою Дональда Трампа залишається стабільний мир, оскільки "п’яти років війни абсолютно достатньо".

Наприкінці Келлог анонсував свій особистий візит до України, який має відбутися наприкінці літа 2026 року.

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