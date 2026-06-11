Процесс переговоров между Украиной, США и РФ приостановлен. Это на самом деле хорошо для Киева, — Келлог
Вашингтон временно приостановил активную фазу трехсторонних переговоров между Украиной, США и РФ, переключив внимание главных дипломатических переговорщиков Дональда Трампа на урегулирование конфликта в Иране. При этом в США такую паузу считают благоприятной для Киева.
Об этом в комментарии "Суспільному" заявил бывший специальный посланник президента США по вопросам Украины, генерал в отставке Кит Келлог, передает Цензор.НЕТ.
Кадровый маневр Трампа: от Украины к Ирану
Келлог подтвердил, что ключевые фигуры, которые ранее вели диалог со сторонами по поводу завершения войны в Украине, сейчас сосредоточены на войне в Иране.
"Помните двух переговорщиков, которые работают над Ираном, Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер также являются переговорщиками между Украиной и Россией, и вы не можете быть в двух местах одновременно. Так что хорошо, что они сейчас работают с Ираном, и я думаю, что процесс переговоров фактически приостановлен. Это неплохо. Это на самом деле хорошо", — считает он.
Успехи Украины
- Он подчеркнул, что такая концентрация Вашингтона на противодействии Ирану временно "оставляет Украину одну выполнять свою работу". Однако, по мнению Келлога, это не несет критических рисков для Киева, ведь "Украина действительно хорошо справляется с Россией".
Американский политик призвал европейских союзников, в частности страны Балтии и Польшу, прекратить панику и "ломать руки" из-за якобы угрозы масштабного российского вторжения на территорию НАТО. Россия сейчас полностью истощена войной против Украины.
"Я бы не волновался по этому поводу. Я думаю, что всем нужно немного расслабиться и не увлекаться этим. Я не думаю, что у Путина есть сейчас возможности пойти в Прибалтику, пойти в Польшу, фактически расширить свои возможности за пределы того, где он действует сейчас. У него нет такой боевой мощи. Украинцы фактически уничтожили российскую армию", — заявил экс-спецпредставитель.
Санкции, письмо Путину и визит в Киев
В ответ на упреки относительно возможного тайного ослабления экономического давления на Москву со стороны команды Трампа, Келлог заверил, что американский санкционный пакет против России "еще далеко не завершен" и работа над ограничениями продолжается.
Он также положительно оценил недавние прямые дипломатические шаги Киева, в частности письмо Владимира Зеленского к Владимиру Путину (переданное через непубличные каналы). Келлог отметил, что не видел текста документа, но считает положительным сам факт начала диалога.
Генерал подчеркнул, что конечной целью Дональда Трампа остается стабильный мир, поскольку "пяти лет войны абсолютно достаточно".
В конце Келлог анонсировал свой личный визит в Украину, который должен состояться в конце лета 2026 года.
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Це коли румуни кажуть, бийте по Україні так, щоб не прилітало в Румунію? Вибачення чи хоч щось буде?
"Європейці сказали Україні: "Повоюйте ще півтора-два роки. Ми дамо гроші" - джерело УП.
"Росія також вимагає повернути територію НАТО до кордонів 1997 року. Тобто, потіснити військових та військові об'єкти Альянсу з тих місць, де вони були розташовані після 1997 року."
То ми одні маємо воювати за все НАТО? Щось тут не те, тільки мені здається?
"Поки Україна воює, Європа в безпеці": голова Мюнхенської міжнародної конференції з питань безпеки в інтерв'ю DW
А якже декілька років тому казали, що перемогти ми можемо тільки технологічно, що "маленька совкова армія не переможе велику совкову" і т.д.?
Куди це все різко поділось з приходом Сирського? Тепер всі розмови, тільки як нахапати більше м'яса, і переважно обмежено придатних, непридатних, хворих, беззахисних...
Час людожерства?
Опубліковані втрати США у Ізраїльсько-Іранській війні:
MQ-9 Reaper (БПЛА) - 24
KC-135 Stratotanker (літаки-заправники) - 7
MH-6 Little Bird (вертольоти) - 4
F-15E Strike Eagle (винищувачі-бомбардувальники) - 4
UH-60 Black Hawk (багатоцільові вертольоти) - 3
MC-130J Commando II (літаки спецоперацій) - 2
E-3 Sentry AWACS (літак дальнього радіолокаційного виявлення) - 1
AH-64 Apache (ударний вертоліт) - 1
MQ-4C Triton (розвідувальний БПЛА) - 1
F-35A Lightning II (винищувач 5-го покоління) - 1
HH-60W Jolly Green II (пошуково-рятувальний вертоліт) - 1
A-10 Thunderbolt II (штурмовик) - 1