Процесс переговоров между Украиной, США и РФ приостановлен. Это на самом деле хорошо для Киева, — Келлог

Вашингтон временно приостановил активную фазу трехсторонних переговоров между Украиной, США и РФ, переключив внимание главных дипломатических переговорщиков Дональда Трампа на урегулирование конфликта в Иране. При этом в США такую паузу считают благоприятной для Киева.

Об этом в комментарии "Суспільному" заявил бывший специальный посланник президента США по вопросам Украины, генерал в отставке Кит Келлог, передает Цензор.НЕТ.

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Кадровый маневр Трампа: от Украины к Ирану

Келлог подтвердил, что ключевые фигуры, которые ранее вели диалог со сторонами по поводу завершения войны в Украине, сейчас сосредоточены на войне в Иране.

"Помните двух переговорщиков, которые работают над Ираном, Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер также являются переговорщиками между Украиной и Россией, и вы не можете быть в двух местах одновременно. Так что хорошо, что они сейчас работают с Ираном, и я думаю, что процесс переговоров фактически приостановлен. Это неплохо. Это на самом деле хорошо", — считает он.

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Успехи Украины

Он подчеркнул, что такая концентрация Вашингтона на противодействии Ирану временно "оставляет Украину одну выполнять свою работу". Однако, по мнению Келлога, это не несет критических рисков для Киева, ведь "Украина действительно хорошо справляется с Россией".

Американский политик призвал европейских союзников, в частности страны Балтии и Польшу, прекратить панику и "ломать руки" из-за якобы угрозы масштабного российского вторжения на территорию НАТО. Россия сейчас полностью истощена войной против Украины.

"Я бы не волновался по этому поводу. Я думаю, что всем нужно немного расслабиться и не увлекаться этим. Я не думаю, что у Путина есть сейчас возможности пойти в Прибалтику, пойти в Польшу, фактически расширить свои возможности за пределы того, где он действует сейчас. У него нет такой боевой мощи. Украинцы фактически уничтожили российскую армию", — заявил экс-спецпредставитель.

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Санкции, письмо Путину и визит в Киев

В ответ на упреки относительно возможного тайного ослабления экономического давления на Москву со стороны команды Трампа, Келлог заверил, что американский санкционный пакет против России "еще далеко не завершен" и работа над ограничениями продолжается.

Он также положительно оценил недавние прямые дипломатические шаги Киева, в частности письмо Владимира Зеленского к Владимиру Путину (переданное через непубличные каналы). Келлог отметил, что не видел текста документа, но считает положительным сам факт начала диалога.

Генерал подчеркнул, что конечной целью Дональда Трампа остается стабильный мир, поскольку "пяти лет войны абсолютно достаточно".

В конце Келлог анонсировал свой личный визит в Украину, который должен состояться в конце лета 2026 года.

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