РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11043 посетителя онлайн
Новости Мирные переговоры Переговоры Украины и РФ
1 908 8

Процесс переговоров между Украиной, США и РФ приостановлен. Это на самом деле хорошо для Киева, — Келлог

Экс-спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог

Вашингтон временно приостановил активную фазу трехсторонних переговоров между Украиной, США и РФ, переключив внимание главных дипломатических переговорщиков Дональда Трампа на урегулирование конфликта в Иране. При этом в США такую паузу считают благоприятной для Киева.

Об этом в комментарии "Суспільному" заявил бывший специальный посланник президента США по вопросам Украины, генерал в отставке Кит Келлог, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Кадровый маневр Трампа: от Украины к Ирану

Келлог подтвердил, что ключевые фигуры, которые ранее вели диалог со сторонами по поводу завершения войны в Украине, сейчас сосредоточены на войне в Иране.

"Помните двух переговорщиков, которые работают над Ираном, Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер также являются переговорщиками между Украиной и Россией, и вы не можете быть в двух местах одновременно. Так что хорошо, что они сейчас работают с Ираном, и я думаю, что процесс переговоров фактически приостановлен. Это неплохо. Это на самом деле хорошо", — считает он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кит Келлог объявил о планах приехать в Киев

Успехи Украины

  • Он подчеркнул, что такая концентрация Вашингтона на противодействии Ирану временно "оставляет Украину одну выполнять свою работу". Однако, по мнению Келлога, это не несет критических рисков для Киева, ведь "Украина действительно хорошо справляется с Россией".

Американский политик призвал европейских союзников, в частности страны Балтии и Польшу, прекратить панику и "ломать руки" из-за якобы угрозы масштабного российского вторжения на территорию НАТО. Россия сейчас полностью истощена войной против Украины.

"Я бы не волновался по этому поводу. Я думаю, что всем нужно немного расслабиться и не увлекаться этим. Я не думаю, что у Путина есть сейчас возможности пойти в Прибалтику, пойти в Польшу, фактически расширить свои возможности за пределы того, где он действует сейчас. У него нет такой боевой мощи. Украинцы фактически уничтожили российскую армию", — заявил экс-спецпредставитель.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский заявил о "окне" для переговоров с Россией до следующей зимы

Санкции, письмо Путину и визит в Киев

В ответ на упреки относительно возможного тайного ослабления экономического давления на Москву со стороны команды Трампа, Келлог заверил, что американский санкционный пакет против России "еще далеко не завершен" и работа над ограничениями продолжается.

Он также положительно оценил недавние прямые дипломатические шаги Киева, в частности письмо Владимира Зеленского к Владимиру Путину (переданное через непубличные каналы). Келлог отметил, что не видел текста документа, но считает положительным сам факт начала диалога.

Генерал подчеркнул, что конечной целью Дональда Трампа остается стабильный мир, поскольку "пяти лет войны абсолютно достаточно".

В конце Келлог анонсировал свой личный визит в Украину, который должен состояться в конце лета 2026 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД о тайном визите Абрамовича в Киев: Зеленский использует каждую возможность приблизить мир

Автор: 

переговоры (5830) США (29539) переговоры с Россией (1500) Келлог Кит (258)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цікаво а крім тринкання державних коштів на поїздки дипломатів на "переговори" яка дійсно була користь?
показать весь комментарий
11.06.2026 20:51 Ответить
Звісно добре, бо коли нібито союзник примушує тебе здати територію ворогу, то нах нужний такий «союзник»
показать весь комментарий
11.06.2026 21:03 Ответить
Хоть бы то сраное письмо перед интервью прочел. И чем лучше, что переговоров нет? Мы идем вперед, есть окно возможностей пока нас не тормознули?) Нет. Так в чем позитив?
показать весь комментарий
11.06.2026 21:10 Ответить
Дуже добре воювати сужими руками.
Це коли румуни кажуть, бийте по Україні так, щоб не прилітало в Румунію? Вибачення чи хоч щось буде?
"Європейці сказали Україні: "Повоюйте ще півтора-два роки. Ми дамо гроші" - джерело УП.
"Росія також вимагає повернути територію НАТО до кордонів 1997 року. Тобто, потіснити військових та військові об'єкти Альянсу з тих місць, де вони були розташовані після 1997 року."
То ми одні маємо воювати за все НАТО? Щось тут не те, тільки мені здається?

"Поки Україна воює, Європа в безпеці": голова Мюнхенської міжнародної конференції з питань безпеки в інтерв'ю DW

А якже декілька років тому казали, що перемогти ми можемо тільки технологічно, що "маленька совкова армія не переможе велику совкову" і т.д.?
Куди це все різко поділось з приходом Сирського? Тепер всі розмови, тільки як нахапати більше м'яса, і переважно обмежено придатних, непридатних, хворих, беззахисних...
Час людожерства?
показать весь комментарий
11.06.2026 21:26 Ответить
Американцям не до того.
Опубліковані втрати США у Ізраїльсько-Іранській війні:
MQ-9 Reaper (БПЛА) - 24
KC-135 Stratotanker (літаки-заправники) - 7
MH-6 Little Bird (вертольоти) - 4
F-15E Strike Eagle (винищувачі-бомбардувальники) - 4
UH-60 Black Hawk (багатоцільові вертольоти) - 3
MC-130J Commando II (літаки спецоперацій) - 2
E-3 Sentry AWACS (літак дальнього радіолокаційного виявлення) - 1
AH-64 Apache (ударний вертоліт) - 1
MQ-4C Triton (розвідувальний БПЛА) - 1
F-35A Lightning II (винищувач 5-го покоління) - 1
HH-60W Jolly Green II (пошуково-рятувальний вертоліт) - 1
A-10 Thunderbolt II (штурмовик) - 1
показать весь комментарий
11.06.2026 21:44 Ответить
24 рипера? Это пипец, они же очень дорогие вроде
показать весь комментарий
11.06.2026 22:01 Ответить
Якщо ситуація добра для нас, а воно так і є, то чому Зеленський, як навіжений, носиться зі своїми переговорами? Чи не ******* тут зрадою???
показать весь комментарий
11.06.2026 21:55 Ответить
 
 