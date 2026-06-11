Комитет Сената США просит выделить Украине $750 миллионов помощи в сфере безопасности

Комитет Сената США по вооруженным силам в четверг поддержал продолжение оказания помощи Украине в сфере безопасности и увеличение финансирования до 750 млн долларов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Reuters.

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Решение Сената о помощи Украине

В комитете, где большинство составляют республиканцы, заявили о завершении работы над своей версией Закона о национальной обороне США. Документ определяет оборонную политику Пентагона.

Проект предусматривает выделение 750 млн долларов для Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности. В рамках этой программы американские компании получают оплату за поставку вооружения для Вооруженных сил Украины.

"Комитет завершил работу над версией Закона о национальной обороне, которая предусматривает 750 миллионов долларов для Украины", – говорится в сообщении.

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Дальнейшее рассмотрение законопроекта

Палата представителей ранее одобрила свой вариант документа, который также включает помощь Украине и новые санкции против России.

После одобрения комитетами обеих палат законопроекты должны пройти голосование в полном составе Сената и Палаты представителей. Далее будет согласован компромиссный вариант, который передадут на подпись президенту США Трампу.

Законопроект также предусматривает оборонные расходы США на уровне 1,15 триллиона долларов.

О том, что Вашингтон временно заморозил активную фазу трехстороннего переговорного трека между Украиной, США и РФ, переключив главных дипломатических переговорщиков Дональда Трампа на урегулирование войны в Иране. В то же время в Штатах такую паузу считают положительной для Киева, заявил бывший спецпосланник президента США по вопросам Украины, генерал в отставке Кит Келлог.

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