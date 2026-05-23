Європа має повернутися до обговорення заморожених росактивів для фінансування України, - Будріс

Кястутіс Будріс

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що Європа має повернутися до обговорення заморожених російських активів для фінансування допомоги Україні. 

Його заяву цитує видання Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

Європа має повернутися до теми заморожених активів РФ 

Виступаючи на форумі GLOBSEC у Празі, Будріс заявив, що Європа має повернутися до обговорення заморожених російських активів, шукаючи способи підтримати Україну фінансово й посилити тиск на Москву щодо мирної угоди.

Глава МЗС Литви зазначив, що угода про кредит для України на суму 90 мільярдів євро була корисним кроком, але не остаточною відповіддю на довгострокові потреби Києва.

"Це не кінець", - сказав Будріс про дебати щодо заморожених активів, стверджуючи, що заморожені в Європі російські активи залишаються "реальним ресурсом для підтримки України" та "реальним важелем впливу, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів".

На запитання, чи хоче він повернути тему заморожених активів на розгляд, Будріс відповів ствердно.

"Я з нетерпінням чекаю на обговорення цього питання. Це питання не закрите", - сказав литовський міністр.

Будріс наголосив, що Україна й надалі потребуватиме значного фінансування навіть після того, як нинішній пакет підтримки вичерпає свій ресурс.

"Хто вірить, що після цих двох років не знадобляться гроші на наступні роки?", - сказав він, додавши, що Київ усе ще стикається з дефіцитом фінансування для потреб безпеки та оборони цього року.

Європа повинна повністю позбавити ********* всього (будь якого) майна на території ЄС і спрямувати ці кошти на військові потреби ЄС та України.
23.05.2026 23:34
або взувайтесь в воєнні чоботи...
23.05.2026 23:41
23.05.2026 23:49
Варто почати з обдумування повернення до обговорення заморожених росактивів, часу повно, дикобраз не підведе.
23.05.2026 23:34
23.05.2026 23:56
24.05.2026 00:05
А я думав все вже вирішено ще в минулому році і на заваді був лише Орбан. А тут і крім Орбана виявляється гівна повна Європа. Йшов 5-й рік як коаліція ''рішучих'' обговорює передачу заморожених активів Україні
показати весь коментар
А де взяти яйця, щоб повернутися до обговорення?
Це мало бути зроблено вже давно!
Не торопитесь, еще не все места для индусов освободились. Как раз через лет 5 будет чисто
