Нідерланди хочуть відновити переговори про використання росактивів для України, - Politico

Нідерланди поновлюють ініціативу щодо використання заморожених російських активів для підтримки оборони України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico із посиланням на шістьох дипломатів та посадовців ЄС.

Міністр фінансів Нідерландів Елко Гайнен на закритих переговорах у Брюсселі намагався заручитися підтримкою колег щодо використання заморожених російських активів для фінансування допомоги Україні.

Ініціатива може знову загострити тривалу юридичну та політичну дискусію в Євросоюзі. Раніше проти подібних планів виступала низка країн, зокрема Бельгія, яка побоювалася можливих фінансових і правових наслідків у разі претензій з боку Росії.

Також занепокоєння висловлювали Болгарія, Франція, Італія та Мальта. Європейський центральний банк застерігав, що використання заморожених активів може підірвати довіру до фінансової системи єврозони.

Попри домовленість лідерів ЄС про кредитну програму для України обсягом 90 млрд євро, ці кошти покривають лише частину прогнозованого дефіциту бюджету до 2027 року.

Єврокомісія також закликає партнерів - США, Велику Британію, Канаду та Японію - долучитися до фінансування решти потреб.

Альтернативи фінансування: облігації або активи РФ

У ЄС розглядають кілька варіантів подальшої підтримки України: випуск спільних облігацій або повернення до ідеї використання заморожених російських активів.

Нідерланди та країни Північної Європи підтримують саме другий варіант, тоді як інші держави займають обережнішу позицію.

Позиція країн ЄС розділилася

Естонія, Латвія, Литва та Фінляндія підтримали ініціативу Нідерландів. Водночас частина країн утрималася від публічних заяв через політичну чутливість питання.

За словами одного з дипломатів, тема використання російських активів може знову повернутися до активного обговорення до кінця року.

Уряд Нідерландів заявив, що його позиція відповідає домовленостям Європейської ради щодо замороження російських активів до моменту виплати репарацій Україні та їх можливого використання у рамках законодавства ЄС і міжнародного права.