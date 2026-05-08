Нидерланды хотят возобновить переговоры об использовании росактивов для Украины, - Politico

Нидерланды возобновляют инициативу по использованию замороженных российских активов для поддержки обороны Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на шестерых дипломатов и чиновников ЕС.

Министр финансов Нидерландов Элко Гайнен на закрытых переговорах в Брюсселе пытался заручиться поддержкой коллег в вопросе использования замороженных российских активов для финансирования помощи Украине.

Инициатива может вновь обострить длительную юридическую и политическую дискуссию в Евросоюзе. Ранее против подобных планов выступал ряд стран, в частности Бельгия, которая опасалась возможных финансовых и правовых последствий в случае претензий со стороны России.

Также обеспокоенность выражали Болгария, Франция, Италия и Мальта. Европейский центральный банк предупреждал, что использование замороженных активов может подорвать доверие к финансовой системе еврозоны.

Несмотря на договоренность лидеров ЕС о кредитной программе для Украины в размере 90 млрд евро, эти средства покрывают лишь часть прогнозируемого дефицита бюджета до 2027 года.

Еврокомиссия также призывает партнеров - США, Великобританию, Канаду и Японию - присоединиться к финансированию остальных потребностей.

Альтернативы финансирования: облигации или активы РФ

В ЕС рассматривают несколько вариантов дальнейшей поддержки Украины: выпуск совместных облигаций или возвращение к идее использования замороженных российских активов.

Нидерланды и страны Северной Европы поддерживают именно второй вариант, тогда как другие государства занимают более осторожную позицию.

Позиция стран ЕС разделилась

Эстония, Латвия, Литва и Финляндия поддержали инициативу Нидерландов. В то же время часть стран воздержалась от публичных заявлений из-за политической чувствительности вопроса.

По словам одного из дипломатов, тема использования российских активов может вновь вернуться к активному обсуждению до конца года.

Правительство Нидерландов заявило, что его позиция соответствует договоренностям Европейского совета о замораживании российских активов до момента выплаты репараций Украине и их возможного использования в рамках законодательства ЕС и международного права.