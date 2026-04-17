Україна вже отримала 90% коштів за рахунок доходів із заморожених російських активів

Україна вже отримала 90% фінансування за механізмом ERA Loans – коштів за рахунок доходів від заморожених активів Росії. Таким чином, це близько $45 млрд.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Він зазначив, що необхідно пришвидшити створення повноцінного механізму спрямування самих російських активів на потреби України.

Так, ці ресурси мають стати важливим джерелом фінансування відбудови, потреби якої в найближче десятиліття перевищують $588 млрд.

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Заморожені активи РФ

Як повідомлялося, європейський депозитарій Euroclear у 2025 році отримав 5 млрд євро процентних доходів від інвестування заблокованих російських активів, що на 26 % менше, ніж у 2024 році.

На початку квітня 2026 року Європейський Союз отримав 1,4 млрд євро від нарахування відсотків на заморожені кошти Центрального банку РФ, що зберігаються у європейських центральних депозитаріях цінних паперів.

У серпні 2025 року Євросоюз отримав третій транш прибутків від заблокованих в ЄС російських активів на суму 1,6 млрд євро.

Два попередніх надійшли у липні 2024 року та квітні 2025 року. Тоді 90% коштів спрямували на підтримку України через Європейський фонд миру (EPF), а 10% – через Ukraine Facility.

Починаючи з третього траншу, 95% коштів спрямовують на через Механізм співробітництва з питань позик для України (Ukraine Loan Cooperation Mechanism, ULCM), а 5% – через Європейський фонд миру (EPF).

У середині квітня 2026 року Україна отримала фінальний транш від Великої Британії у розмірі 752 млн фунтів стерлінгів (приблизно $1 млрд) у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

До цього Євросоюз спрямовав Україні додаткові 80 млн євро, сформовані за рахунок доходів від заморожених активів Росії.