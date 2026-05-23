Европа должна вернуться к обсуждению замороженных росактивов для финансирования Украины, - Будрис

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что Европа должна вернуться к обсуждению вопроса о замороженных российских активах для финансирования помощи Украине.

Его заявление цитирует издание Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

Выступая на форуме GLOBSEC в Праге, Будрис заявил, что Европа должна вернуться к обсуждению замороженных российских активов, ища способы поддержать Украину финансово и усилить давление на Москву в отношении мирного соглашения.

Глава МИД Литвы отметил, что соглашение о кредите для Украины на сумму 90 миллиардов евро было полезным шагом, но не окончательным ответом на долгосрочные потребности Киева.

"Это не конец", - сказал Будрис о дебатах по поводу замороженных активов, утверждая, что замороженные в Европе российские активы остаются "реальным ресурсом для поддержки Украины" и "реальным рычагом влияния, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров".

На вопрос, хочет ли он вернуть тему замороженных активов на рассмотрение, Будрис ответил утвердительно.

"Я с нетерпением жду обсуждения этого вопроса. Этот вопрос не закрыт", - сказал литовский министр.

Будрис подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет нуждаться в значительном финансировании даже после того, как нынешний пакет поддержки исчерпает свой ресурс.

"Кто верит, что после этих двух лет не понадобятся деньги на следующие годы?" - сказал он, добавив, что Киев все еще сталкивается с дефицитом финансирования для нужд безопасности и обороны в этом году.

Что предшествовало

Президент Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз разблокировал кредит в 90 млрд евро для Украины и 20-й пакет санкций против РФ.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина получит 6 млрд евро на закупку дронов собственного производства в рамках кредита на 90 млрд евро.

