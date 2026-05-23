РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7075 посетителей онлайн
Новости Использование замороженных активов РФ
267 10

Европа должна вернуться к обсуждению замороженных росактивов для финансирования Украины, - Будрис

Кястутис Будрис

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что Европа должна вернуться к обсуждению вопроса о замороженных российских активах для финансирования помощи Украине. 

Его заявление цитирует издание Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Европа должна вернуться к теме замороженных активов РФ 

Выступая на форуме GLOBSEC в Праге, Будрис заявил, что Европа должна вернуться к обсуждению замороженных российских активов, ища способы поддержать Украину финансово и усилить давление на Москву в отношении мирного соглашения.

Глава МИД Литвы отметил, что соглашение о кредите для Украины на сумму 90 миллиардов евро было полезным шагом, но не окончательным ответом на долгосрочные потребности Киева.

"Это не конец", - сказал Будрис о дебатах по поводу замороженных активов, утверждая, что замороженные в Европе российские активы остаются "реальным ресурсом для поддержки Украины" и "реальным рычагом влияния, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров".

На вопрос, хочет ли он вернуть тему замороженных активов на рассмотрение, Будрис ответил утвердительно.

"Я с нетерпением жду обсуждения этого вопроса. Этот вопрос не закрыт", - сказал литовский министр.

Будрис подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет нуждаться в значительном финансировании даже после того, как нынешний пакет поддержки исчерпает свой ресурс.

"Кто верит, что после этих двух лет не понадобятся деньги на следующие годы?" - сказал он, добавив, что Киев все еще сталкивается с дефицитом финансирования для нужд безопасности и обороны в этом году.

Читайте также: Украина уже получила 90% средств за счет доходов от замороженных российских активов

Что предшествовало

Читайте также: Нидерланды хотят возобновить переговоры об использовании росактивов для Украины, - Politico

Автор: 

Литва (2716) помощь (8321) актив (101) Будрис Кястутис (52)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
або взувайтесь в воєнні чоботи...
показать весь комментарий
23.05.2026 23:41 Ответить
+1
Європа повинна повністю позбавити ********* всього (будь якого) майна на території ЄС і спрямувати ці кошти на військові потреби ЄС та України.
показать весь комментарий
23.05.2026 23:34 Ответить
+1
після реброва я нарешті вже знаю чому збірна України так гуньово грає в футбол...
гімно тренер - гімно штанга...
показать весь комментарий
23.05.2026 23:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Європа повинна повністю позбавити ********* всього (будь якого) майна на території ЄС і спрямувати ці кошти на військові потреби ЄС та України.
показать весь комментарий
23.05.2026 23:34 Ответить
або взувайтесь в воєнні чоботи...
показать весь комментарий
23.05.2026 23:41 Ответить
Варто почати з обдумування повернення до обговорення заморожених росактивів, часу повно, дикобраз не підведе.
показать весь комментарий
23.05.2026 23:34 Ответить
після реброва я нарешті вже знаю чому збірна України так гуньово грає в футбол...
гімно тренер - гімно штанга...
показать весь комментарий
23.05.2026 23:49 Ответить
Я перестав ходити на футбол тоді коли "братья Суркіси" приватизували Динамо Київ і створили "Фонд им. Деточкина" з офіційним девізом "Украл - отдай дєтям". Тепер це не команда. Це "суркісята" якими вони торгують...
показать весь комментарий
23.05.2026 23:56 Ответить
а шо і такий девіз був?
піпець як давно я не був в Україні...
показать весь комментарий
24.05.2026 00:05 Ответить
забули де ворота, а вони не впоперек поля, а вздовж...
і як ми це зрозуміємо, останеться одна проблема - не переплутати з якою сторони поля наші ворота... - для цього і не потрібен ребров.
показать весь комментарий
24.05.2026 00:13 Ответить
А я думав все вже вирішено ще в минулому році і на заваді був лише Орбан. А тут і крім Орбана виявляється гівна повна Європа. Йшов 5-й рік як коаліція ''рішучих'' обговорює передачу заморожених активів Україні
показать весь комментарий
23.05.2026 23:49 Ответить
А де взяти яйця, щоб повернутися до обговорення?
показать весь комментарий
23.05.2026 23:58 Ответить
Це мало бути зроблено вже давно!
показать весь комментарий
24.05.2026 00:09 Ответить
 
 