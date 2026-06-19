Сенаторы США предлагают закупать оружие для Украины за счет конфискованных активов РФ

В Сенате США двухпартийная группа из шести законодателей зарегистрировала законопроект SABER, который позволит конфисковывать замороженные суверенные активы РФ и направлять эти миллиарды долларов непосредственно на закупку оружия и военной техники для ВСУ.

Об этом говорится в заявлении на сайте американского сенатора Тима Кейна, передает Цензор.НЕТ.

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Отмена ограничений закона REPO

Суть нового законодательного акта SABER заключается в изменении целевого назначения конфискованных российских средств. Действовавший до сих пор американский закон REPO позволял изымать суверенные активы РФ, находящиеся под юрисдикцией США, однако ограничивал их использование исключительно мирными целями - восстановлением инфраструктуры, оказанием гуманитарной помощи пострадавшим и финансированием международных компенсационных фондов.

Новый законопроект SABER полностью снимает эти ограничения. В случае его принятия Белый дом получит законное право приобретать на изъятые российские средства боевые самолеты, артиллерийские снаряды, системы ПВО и любое другое военное оборудование, необходимое Силам обороны Украины на передовой для противодействия российской агрессии.

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Кто продвигает инициативу в Конгрессе

Законопроект имеет двухпартийную поддержку - его авторами и инициаторами выступили три влиятельных демократа и три республиканца: Тим Кейн, Крис Кунс, Шелдон Уайтхаус, Джон Корнин, Роджер Викер и Чак Грассли.

Аргументы сенаторов США: позиция авторов

Американские законодатели убеждены, что использование денег врага для укрепления украинской армии является вершиной исторической справедливости и лучшим оборонным решением.

"Закон о REPO заложил важную основу для изъятия и перепрофилирования миллиардов долларов замороженных российских активов. Расширяя допустимые рамки использования средств для пополнения арсенала Украины, это законодательство заставит Путина оплатить счета за вооружение Украины", - заявил Корнин.

"Эта поддержка Украины не стоит американским налогоплательщикам ни цента", - подчеркнул Грасси.

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В свою очередь представители Демократической партии делают акцент на долгосрочной безопасности. Сенатор Тим Кейн отметил, что международное сообщество обязано предоставить Украине абсолютно всё для успеха на поле боя.

"Украина находится на передовой борьбы за свободу в Европе, защищая остальной мир от необоснованной агрессии Путина", - отметил Кунс. "Украинская армия мужественно сражается в невероятно сложных условиях, и мы должны обеспечить ее необходимыми средствами и ресурсами, чтобы победить Путина на поле боя и возродить страну еще сильнее после окончания войны. Благодаря этому двухпартийному законопроекту мы открываем новые пути для оказания поддержки, чтобы обеспечить безопасность как нашей страны, так и Украины".

"Сотни миллиардов долларов замороженных российских средств следует использовать с пользой для отражения российских захватчиков и поддержки отважных украинцев, борющихся за свободу. У них должны быть все доступные средства для самозащиты", - резюмировали сенаторы Шелдон Уайтхаус и Роджер Викер.

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