Двухпартийный законопроект SABER: активы РФ могут пойти на поддержку Украины, - Стефанишина
Двухпартийный законопроект SABER в Конгрессе США расширяет дискуссию об использовании активов РФ для обороны Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина.
"Хорошая новость с Капитолийского холма: в Сенате США представлен двухпартийный законопроект под названием SABER Act, который вновь актуализирует вопрос об использовании замороженных российских суверенных активов в интересах Украины", - отметила она.
По словам посла, важно, что сегодняшняя инициатива направляет дискуссию в сторону возможного применения этих средств для поддержки оборонных нужд Украины, в частности в контексте закупки вооружения и военного оборудования".
Речь идет о продолжении предыдущей законодательной работы, начатой с принятия закона REPO и последующей инициативы REPO Implementation Act, представленной в Конгрессе в октябре 2025 года.
"Нынешний законопроект развивает этот подход и расширяет политическую дискуссию о практических механизмах использования российских активов", - подчеркнула Стефанишина.
Она также отметила, что инициатива согласуется с подходом администрации президента США Дональда Трампа к использованию замороженных активов государств-нарушителей в качестве инструмента внешней политики и укрепления безопасности.
"Такой подход рассматривается как прагматичный путь усиления поддержки Украины без дополнительной нагрузки на американских налогоплательщиков", - отметила посол.
Что этому предшествовало?
В Сенате США двухпартийная группа из шести законодателей зарегистрировала законопроект SABER, который позволит конфисковывать замороженные суверенные активы РФ и направлять эти миллиарды долларов непосредственно на закупку оружия и военной техники для ВСУ.
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