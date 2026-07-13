У Раді лише 192 голоси за зміну Кабміну. Корецький – єдиний кандидат у прем’єри, - Береза

Колишній народний депутат Борислав Береза заявив, що станом на зараз у Верховній Раді немає голосів за зміну уряду.

Про це він сказав в коментарі Цензор.НЕТ.

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Великий іспит Арахамії та страх перед "жандармом"

Береза наголошує, що цифра у 192 голоси свідчить про те, що на Банковій наразі вираховують позицію кожного окремого обранця, застосовуючи як батіг, так і пряник.

"Ті люди, які мені з самого початку повідомили про заплановані зміни, сказали, що голосів поки немає. Загалом є лише 192 голоси. Я запитав, чому така точна цифра? Тому що рахують кожен голос. Комусь обіцяють вирішення власних проблем, іншим — закриття справ, посади чи гроші — різні історії. Це все –– величезний іспит для Арахамії: якщо йому вдасться зібрати необхідну кількість голосів, то він доведе Зеленському свою незамінність, а якщо ні — це стане для нього провалом. До речі, для розуміння: не лише він займається збором. Чому депутати можуть відмовлятися? Бо хтось, наприклад, готовий віддати голос за відставку уряду, але не готовий підтримати призначення. Або готовий змінити Кабмін, але не бажає голосувати за обрання Поклада на посаду голови СБУ. Тому що дехто відверто його боїться. Вони знають, що він —ідеальний жандарм, який орієнтований виключно на командира. Це буде служба Зеленському, а не державі, що їх лякає. Тож депутати бояться давати йому такі повноваження", - зазначив Береза.

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Екснардеп розказав, що запитував кількох посадовців, чи звітуватиме нинішній уряд перед відставкою:

"Мені у відповідь поставили питання: "А коли таке було, щоб звільняли урядовців, і хтось звітував? Хіба це було з тими ж Резніковим, Умєровим чи Шмигалем?!". Я в шоці, бо вони праві".

Підозра Кулебі та компетентність Свириденко

Він називає декілька причин, чому саме зараз планують змінити уряд: "Це пов’язано з тим, що днями один з віце-прем'єрів — Кулеба має отримати підозру. Тож вони бояться, що знову буде кумулятивний ефект. А після звільнення можна сказати: "Так він уже ж не віце-прем'єр. Вибачте, ми взагалі не знаємо, як він сюди потрапив". Таке ж вже було, коли уряд відправили у відставку тільки для того, щоби не звільняти окремо кума Зеленського Чернишова, який тоді повинен був отримати підозри від НАБУ і САП. Тому хочуть так само й зараз переграти.

Ще момент: Свириденко міняють і через те, що вона не може впоратися з тими завданнями й викликами, які сьогодні стоять перед урядом України. Вона виконує всі команди, є дуже покірною, не має жодних політичних амбіцій, готова робити все, що їй говорять, не ставлячи запитань, для чого. Але ж навіть не розуміється на питаннях, які має знати економіст певного рівня. До речі, в Офісі президента теж вважають, що її компетентність на тому ж рівні, що у Зеленського. А це вже проблема взагалі для всіх".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всі джерела сходяться на тому, що Корецький - єдиний кандидат на посаду прем’єра, - Железняк

За словами політика, Сергій Корецький на сьогодні є єдиним кандидатом на посаду прем’єра.

"Чому називають ще інших трьох кандидатів? У Одесі про таке говорять: понти для приїжджих. А тут просто напускають дим. Все вже обрано. Корецький — єдиний кандидат. Чи має він стратегію, чи план? У нього є лише команда шефа Зеленського і більше нічого. Там ніхто не запитує. Я читаю, що хтось сам відмовився від цієї посади. Зокрема таке говорять про Терехова. Але йому нічого не пропонували! Взагалі ніхто із них не може відмовити Зеленському, тому що в них немає ані стержня, ані яєць для цього. Навіщо тоді запрошували Терехова до Києва? Для відосиків, інформаційного наповнення й нічого більше", - наголосив колишній парламентар.

Конфлікт Сирського з Федоровим та майбутнє Офісу Президента

Говорячи про те, чому планується заміна міністра оборони Михайла Федорова, який тільки-но почав впроваджувати реформу армії, Береза зауважив: "Це відбувається через конфлікт з Сирським, якого Зеленський не хоче міняти. Яка його подальша доля? Тут я хочу повторити слова Віталія Портникова, який сказав: "За півроку він піде туди, звідки з'явився — в нікуди, і ніхто його не згадає". Але по Федорову остаточно питання не вирішено з однієї причини — Клименко не хоче йти на цю посаду".

Коментуючи інформацію про те, що може відбутися заміна керівника Офісу президента, він заявив: "Є така інформація, але поки не затверджена. Його хочуть на голову РНБО. А Офіс може очолити та ж сама Свириденко. Їм сьогодні потрібно, щоб на цій посаді була просто людина, а не особистість. А конфлікт між Зеленським і Будановим існує, попри всі заяви голови ОП, що молимось за президента і все інше. Тому що Зеленський сприймає його, як конкурента на виборах. До речі, як і не тільки його".

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