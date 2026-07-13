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Новини Новий Кабмін
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Всі джерела сходяться на тому, що Корецький - єдиний кандидат на посаду прем’єра, - Железняк

Хто буде новим прем’єром? Железняк розповів

Чинний голова "Нафтогазу" Сергій Корецький, ймовірно, є єдиним кандидатом на посаду прем'єр-міністра.

Про це заявив в ефірі "Бутусов Плюс" нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Всі мої джерела у владі сходять в одному й тому ж, що Сергій Корецький - це єдиний кандидат на посаду прем'єр-міністра", - сказав парламентар.

За словами Железняка, Корецький вже навіть проводив наради щодо призначень міністрів.

Читайте: З голосами на призначення Федорова в уряд є проблеми, - Железняк

Що передувало?

  • Як зазначалося, прем'єрка Юлія Свириденко піде з посади через зміну політичної стратегії України.
  • За словами Железняка, Свириденко, ймовірно, буде призначена послом у США, на посаду прем’єра розглядаються 4 кандидати.
  • Василенко-Смаглюк інформує, що "Слуга народу" 14 липня обговорить кадрові питання. Кандидати на прем’єра - Корецький, Шмигаль і Федоров.

Також читайте: Звільнення в Уряді ВР розглядатиме у вівторок, призначення - у середу, - Железняк

Автор: 

Кабмін (14270) прем’єр (297) Железняк Ярослав (759) Корецький Сергій (40)
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Топ коментарі
+5
Дніще,цей ********* цирк який мудрий нарід у 2019 році поставив керувати державою,ніколи не закінчиться.
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13.07.2026 16:57 Відповісти
+4
Стісняюсь спитать: з чиєго "ґнєзда птєнєц"?
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13.07.2026 17:05 Відповісти
+1
Дружба качає - міністра саджає
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13.07.2026 16:51 Відповісти

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