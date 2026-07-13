Всі джерела сходяться на тому, що Корецький - єдиний кандидат на посаду прем’єра, - Железняк

Чинний голова "Нафтогазу" Сергій Корецький, ймовірно, є єдиним кандидатом на посаду прем'єр-міністра.

Про це заявив в ефірі "Бутусов Плюс" нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Всі мої джерела у владі сходять в одному й тому ж, що Сергій Корецький - це єдиний кандидат на посаду прем'єр-міністра", - сказав парламентар.

За словами Железняка, Корецький вже навіть проводив наради щодо призначень міністрів.

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Що передувало?

Як зазначалося, прем'єрка Юлія Свириденко піде з посади через зміну політичної стратегії України.

За словами Железняка, Свириденко, ймовірно, буде призначена послом у США, на посаду прем’єра розглядаються 4 кандидати.

Василенко-Смаглюк інформує, що "Слуга народу" 14 липня обговорить кадрові питання. Кандидати на прем’єра - Корецький, Шмигаль і Федоров.

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