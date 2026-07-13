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Всі джерела сходяться на тому, що Корецький - єдиний кандидат на посаду прем’єра, - Железняк
Чинний голова "Нафтогазу" Сергій Корецький, ймовірно, є єдиним кандидатом на посаду прем'єр-міністра.
Про це заявив в ефірі "Бутусов Плюс" нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Всі мої джерела у владі сходять в одному й тому ж, що Сергій Корецький - це єдиний кандидат на посаду прем'єр-міністра", - сказав парламентар.
За словами Железняка, Корецький вже навіть проводив наради щодо призначень міністрів.
Що передувало?
- Як зазначалося, прем'єрка Юлія Свириденко піде з посади через зміну політичної стратегії України.
- За словами Железняка, Свириденко, ймовірно, буде призначена послом у США, на посаду прем’єра розглядаються 4 кандидати.
- Василенко-Смаглюк інформує, що "Слуга народу" 14 липня обговорить кадрові питання. Кандидати на прем’єра - Корецький, Шмигаль і Федоров.
Топ коментарі
+5 Andrei Andreev #495049
показати весь коментар13.07.2026 16:57 Відповісти Посилання
+4 Pan Kotsky #566596
показати весь коментар13.07.2026 17:05 Відповісти Посилання
+1 Святослав Хоробрий
показати весь коментар13.07.2026 16:51 Відповісти Посилання
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