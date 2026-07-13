Все источники сходятся во мнении, что Корецкий - единственный кандидат на пост премьера, - Железняк

Действующий глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий, вероятно, является единственным кандидатом на пост премьер-министра.

Об этом заявил в эфире "Бутусов Плюс" народный депутат Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Все мои источники во власти сходятся в одном и том же: Сергей Корецкий — это единственный кандидат на пост премьер-министра", — сказал парламентарий.

По словам Железняка, Корецкий уже даже проводил совещания по вопросам назначения министров.

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Что предшествовало?

Как отмечалось, премьер-министр Юлия Свириденко уйдет с поста из-за изменения политической стратегии Украины.

По словам Железняка, Свириденко, вероятно, будет назначена послом в США, на пост премьера рассматриваются 4 кандидата.

Василенко-Смаглюк сообщает, что "Слуга народа" 14 июля обсудит кадровые вопросы. Кандидаты на пост премьера — Корецкий, Шмыгаль и Федоров.

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