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Все источники сходятся во мнении, что Корецкий - единственный кандидат на пост премьера, - Железняк
Действующий глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий, вероятно, является единственным кандидатом на пост премьер-министра.
Об этом заявил в эфире "Бутусов Плюс" народный депутат Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Все мои источники во власти сходятся в одном и том же: Сергей Корецкий — это единственный кандидат на пост премьер-министра", — сказал парламентарий.
По словам Железняка, Корецкий уже даже проводил совещания по вопросам назначения министров.
Что предшествовало?
- Как отмечалось, премьер-министр Юлия Свириденко уйдет с поста из-за изменения политической стратегии Украины.
- По словам Железняка, Свириденко, вероятно, будет назначена послом в США, на пост премьера рассматриваются 4 кандидата.
- Василенко-Смаглюк сообщает, что "Слуга народа" 14 июля обсудит кадровые вопросы. Кандидаты на пост премьера — Корецкий, Шмыгаль и Федоров.
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+7 Andrei Andreev #495049
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+5 Pan Kotsky #566596
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+2 helena kovcheg
показать весь комментарий13.07.2026 17:29 Ответить Ссылка
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