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Новости Новый Кабмин
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Все источники сходятся во мнении, что Корецкий - единственный кандидат на пост премьера, - Железняк

Кто станет новым премьером? Железняк рассказал

Действующий глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий, вероятно, является единственным кандидатом на пост премьер-министра.

Об этом заявил в эфире "Бутусов Плюс" народный депутат Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Все мои источники во власти сходятся в одном и том же: Сергей Корецкий — это единственный кандидат на пост премьер-министра", — сказал парламентарий.

По словам Железняка, Корецкий уже даже проводил совещания по вопросам назначения министров.

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Что предшествовало?

  • Как отмечалось, премьер-министр Юлия Свириденко уйдет с поста из-за изменения политической стратегии Украины.
  • По словам Железняка, Свириденко, вероятно, будет назначена послом в США, на пост премьера рассматриваются 4 кандидата.
  • Василенко-Смаглюк сообщает, что "Слуга народа" 14 июля обсудит кадровые вопросы. Кандидаты на пост премьера — Корецкий, Шмыгаль и Федоров.

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Автор: 

Кабмин (13840) премьер (1454) Железняк Ярослав (617) Корецкий Сергей (8)
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Топ комментарии
+7
Дніще,цей ********* цирк який мудрий нарід у 2019 році поставив керувати державою,ніколи не закінчиться.
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13.07.2026 16:57 Ответить
+5
Стісняюсь спитать: з чиєго "ґнєзда птєнєц"?
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13.07.2026 17:05 Ответить
+2
ші каже: вплив Офісу Президента та зв'язки з бізнес-групою «Континіум», засновників якої пов'язують із підкупом виборців, литвиновцями та регіоналами. взірець зеленої потужності.
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13.07.2026 17:29 Ответить

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