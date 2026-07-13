Свириденко мала очолити ОП, а Буданов – Генштаб. Усе переграли, бо Стефанішиній світить підозра, - джерело

Чинна прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко йде у відставку разом із усім Кабміном, аби продовжити кар'єру на посаді посла України в США. Її самостійні кадрові призначення (Качка, Соболєв, Бережна) та підтримка звільнення Андрія Єрмака з Офісу Президента прискорили рішення Банкової замінити її перед зимою на "більш системного" та покладистого менеджера.

Про це йдеться в матеріалі "Ретроградний Меркурій для Кабміну: як підозра Стефанішиній змінила життя Свириденко і чи звільнять Федорова" журналістки Цензор.НЕТ Тетяни Ніколаєнко.

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Новий посол в США

За інформацією джерел видання, призначення Свириденко до США стало результатом екстреного зламу початкового плану Банкової, згідно з яким вона мала очолити Офіс Президента, а Кирило Буданов — Генеральний штаб.

Версію про те, що Зеленський нібито втомився бути "бебісіттером" для Кабміну, співрозмовники називають надуманою, адже на останніх протокольних зйомках тандем лідерів виглядав цілком узгоджено.

"Моя гіпотеза, що перед зимою зрозуміли, що Юля все це не витягне - ні енергетику, ні балістику, і вирішили шукати когось більш системного", — каже співрозмовник Цензор.НЕТ серед "Слуг".

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"Насправді план був іншим, Свириденко мала іти на Офіс Президента, а Буданов - на Генштаб. Але в останню хвилину все переграли, бо Стефанішиній світить підозра", — каже ще один співрозмовник видання.

За час перебування на посаді Свириденко проявила неочікувану політичну волю: відмовилася бути сліпим інструментом ОП, підтримала відставку Єрмака і сформувала власне міністерське ядро. Водночас у суто економічній площині вона беззаперечно рухалася у популістичному фарватері ідей Зеленського, погоджуючи виплати "тисяч".

Депутати монобільшості та керівництво Верховної Ради були поставлені перед фактом звільнення прем'єрки з офіційних стрічок новин.

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Стефанішина та Свириденко

"Тоді казали, що однією з причин про відправку Стефанішиної послом було те, що вона мала не сильно приязні стосунки зі Свириденко, і вирішили, що для уникнення сутичок жінок краще розвести.

На момент відправки Стефанішина вже була фігуранткою кримінального розслідування про зловживання з європейським грантом і розтрату коштів ще у 2013. Та справа вже в суді. Але за останні роки журналісти випустили ще кілька сюжетів про родину Стефанішиної і її статки - одне з них зробила УП, про те, що компанію ексчоловіка Стефанішиної обрали в конкурсі на управління Будинком профспілок (там теж відкрите провадження НАБУ), а друге зробили журналісти Hromadske - про користування незадекларованою квартирою. Власне, останнє, вочевидь, і стане черговою підозрою для посла в США", - йдеться у статті.

"Ну от — посол з двома підозрами — це вже занадто, і вирішили провести рокіровку", — каже співрозмовник, близький до ОП.

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