НАБУ може оголосити підозру послу України в США Стефанішиній, - Гончаренко
Національне антикорупційне бюро України може повідомити про підозру послу України в США Ользі Стефанішиній.
Про це з посиланням на власні джерела повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
Стефанішиній можуть повідомити про підозру
"НАБУ може оголосити підозру послу України в США Стефанішиній", - написав нардеп.
Гончаренко також розповів, що кілька днів тому посол приїхала до Києва і була присутня на зустрічі президента Володимира Зеленського із сенатором Ліндсі Гремом та конгресменом Майклом Макколом.
- Раніше повідомлялося, що надзвичайний та повноважний посол України в США Ольга Стефанішина попросила про завершення дипломатичної служби за особистих обставин.
Можлива причетність Стефанішиної до корупції
Нагадаємо, раніше журналісти "УП" оприлюднили розслідування, в якому йшлося про те, що люди з близького оточення Ольги Стефанішиної отримали в управління через АРМА чотири великі об’єкти нерухомості. Серед цих об’єктів, зокрема, Будинок профспілок на Майдані Незалежності.
САП зареєструвала кримінальне провадження, в якому перевірять причетність Стефанішиної до можливої корупції в АРМА.
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