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Новини Підозра Стефанішиній
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НАБУ може оголосити підозру послу України в США Стефанішиній, - Гончаренко

Стефанішина

Національне антикорупційне бюро України може повідомити про підозру послу України в США Ользі Стефанішиній.

Про це з посиланням на власні джерела повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

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Стефанішиній можуть повідомити про підозру 

"НАБУ може оголосити підозру послу України в США Стефанішиній", - написав нардеп.

Гончаренко також розповів, що кілька днів тому посол приїхала до Києва і була присутня на зустрічі президента Володимира Зеленського із сенатором Ліндсі Гремом та конгресменом Майклом Макколом.

  • Раніше повідомлялося, що надзвичайний та повноважний посол України в США Ольга Стефанішина попросила про завершення дипломатичної служби за особистих обставин.

Можлива причетність Стефанішиної до корупції 

Нагадаємо, раніше журналісти "УП" оприлюднили розслідування, в якому йшлося про те, що люди з близького оточення Ольги Стефанішиної отримали в управління через АРМА чотири великі об’єкти нерухомості. Серед цих об’єктів, зокрема, Будинок профспілок на Майдані Незалежності.

САП зареєструвала кримінальне провадження, в якому перевірять причетність Стефанішиної до можливої корупції в АРМА.

Читайте також: Після розслідування ЗМІ про АРМА колишній не з’являвся у моєму житті, - Стефанішина

Автор: 

НАБУ (5762) Гончаренко Олексій (545) Стефанішина Ольга спецуповноважена (409) підозра (1045)
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Топ коментарі
+28
вони не ідіоти, ця зелена влада зрадники України.
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12.07.2026 18:53 Відповісти
+25
Щиро співчуваю найчеснішому лідору Всесвіту, просто неймовірно, але абсолютно всі його друзі та призначенці чомусь виявляються злодіями, корупціонерами та мародерами! Впевнений, що це просто прикрий збіг обставин, адже неможливо уявити, що зелене шобло - просто зграя злочинців, а невідомий до сих пір вова - їх пахан.
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12.07.2026 18:56 Відповісти
+19
Так она и была со "шлейфом" еще когда ее назначали. Идиоты у власти
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12.07.2026 18:50 Відповісти

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