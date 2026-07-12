НАБУ може оголосити підозру послу України в США Стефанішиній, - Гончаренко

Національне антикорупційне бюро України може повідомити про підозру послу України в США Ользі Стефанішиній.

Про це з посиланням на власні джерела повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

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Стефанішиній можуть повідомити про підозру

"НАБУ може оголосити підозру послу України в США Стефанішиній", - написав нардеп.

Гончаренко також розповів, що кілька днів тому посол приїхала до Києва і була присутня на зустрічі президента Володимира Зеленського із сенатором Ліндсі Гремом та конгресменом Майклом Макколом.

Раніше повідомлялося, що надзвичайний та повноважний посол України в США Ольга Стефанішина попросила про завершення дипломатичної служби за особистих обставин.

Можлива причетність Стефанішиної до корупції

Нагадаємо, раніше журналісти "УП" оприлюднили розслідування, в якому йшлося про те, що люди з близького оточення Ольги Стефанішиної отримали в управління через АРМА чотири великі об’єкти нерухомості. Серед цих об’єктів, зокрема, Будинок профспілок на Майдані Незалежності.

САП зареєструвала кримінальне провадження, в якому перевірять причетність Стефанішиної до можливої корупції в АРМА.

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